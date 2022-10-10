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ВТБ в Самарской области увеличил выдачу ипотеки в сентябре

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам сентября почти 400 ипотечных заемщиков Самарской области оформили в ВТБ жилищные кредиты. Объем сделок составил 1,2 млрд рублей, что превысило результат августа, когда клиенты оформили ипотеку на 1,1 млрд рублей. Всего за январь — сентябрь ВТБ в регионе оформил почти три тысячи жилищных кредитов на 8 млрд рублей.

В первый осенний месяц спрос на стандартные программы банка, в рамках которых клиенты чаще всего приобретают вторичное жилье, показал положительную динамику. Основная доля продаж в регионе пришлась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период банк провел более 80% сделок. Каждую пятую ипотеку ВТБ в Самаре оформил на первичном рынке.

Приобретая недвижимость в новостройках, клиенты отдавали предпочтение программе ипотеки с господдержкой. В рамках нее ВТБ выдал 50 кредитов примерно на 200 млн рублей. Каждый третий кредит на новое жилье жители Самарской области оформили по программе "Семейной ипотеки". В рамках основной льготной программы на новостройки клиенты могут получить в ВТБ средства под 6,7% с учетом дисконта за цифровые сервисы. Кредит в рамках "семейной ипотеки" банк предлагает от 5,7% (от 4,7% — в ДФО). IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная — от 1,7%. Клиенты с тремя и более детьми могут получить в ВТБ жилищный кредит под 3% (в ДФО — под 0,1%).

В целом по России клиенты ВТБ за девять месяцев оформили около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. В сентябре заемщики банка провели 18,5 тысяч сделок на 86 млрд рублей.

В сентябре ВТБ продолжил реализацию собственной ипотечной программы, направленной на поддержку клиентов с тремя и более детьми. С момента ее запуска около 630 многодетных семей получили ипотеку в ВТБ всего под 3%, а общий объем сделок превысил 3 млрд рублей.

В начале осени клиенты ВТБ чаще всего оформляли ипотеку в Москве (23,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (8 млрд) и Краснодаре (5,4 млрд). Средний чек составил примерно 4,6 млн рублей.

Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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