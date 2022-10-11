На ремонт дороги в Нефтегорском и Богатовском районах выделили 157 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который отремонтирует автомобильную дорогу общего пользования межмуниципального значения "Самара — Оренбург" — Утевка — Максимовка — "Богатое — Самара — Оренбург" на участке км 6+100 — км 19+500, расположенной в Нефтегорском и Богатовском районах Самарской области.
Начальная цена контракта составила 157 млн рублей.
В документации к закупке отмечается, что на существующем дорожном покрытии, а также на обочинах выявлены неровности, колейность, сетка трещин и просадки. Все это должен исправить подрядчик. Кроме того, требуется нанести разметку на проезжую часть.
"Производство работ выполняется по одной полосе проезжей части при систематическом движении транспортных средств на другой", — уточняется в дефектной ведомости.
Подрядчик должен определиться после 26 октября. Срок исполнения контракта — с 7 ноября 2022 г. по 1 октября 2023 г.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?