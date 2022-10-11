На ремонт дороги в Нефтегорском и Богатовском районах выделили 157 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который отремонтирует автомобильную дорогу общего пользования межмуниципального значения "Самара — Оренбург" — Утевка — Максимовка — "Богатое — Самара — Оренбург" на участке км 6+100 — км 19+500, расположенной в Нефтегорском и Богатовском районах Самарской области.

Начальная цена контракта составила 157 млн рублей.

В документации к закупке отмечается, что на существующем дорожном покрытии, а также на обочинах выявлены неровности, колейность, сетка трещин и просадки. Все это должен исправить подрядчик. Кроме того, требуется нанести разметку на проезжую часть.

"Производство работ выполняется по одной полосе проезжей части при систематическом движении транспортных средств на другой", — уточняется в дефектной ведомости.

Подрядчик должен определиться после 26 октября. Срок исполнения контракта — с 7 ноября 2022 г. по 1 октября 2023 г.