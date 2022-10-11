Мэрия Самары согласовала участок под строительство новой школы в Волгаре

Администрация Самары опубликовала заключение по результатам общественных слушаний, которые проходили с 27 сентября по 4 октября. В частности, на общественные слушания были вынесены два земельных участка (28810 и 291 кв. м) общей площадью 29101 кв. м в 14-м квартале микрорайона Волгарь, на которых планируется построить учреждение "дошкольного, начального и среднего общего образования с предельной высотой строений 22 метра". Речь идет о школе, рассчитанной на 1100 детей.

Заявителем выступило министерство строительства Самарской области. Ведомство просило предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Сейчас на месте участка под стройку (территория в районе пересечения улиц Софьи Агранович и Осетинской) пустырь.

Напомним, в конце июня появилась информация о том, что в ближайшее время в регионе будут реализованы проекты по строительству трех школ на общую сумму более 7,5 млрд рублей. Две другие появятся в мкрн Крутые Ключи (на 550 человек) и в 18-м квартале Тольятти (на 675 мест).

Школы будут созданы с привлечением механизмов государственно-частного партнерства. Соответствующие концессионные соглашения между областным правительством и ООО "ПроШкола" (Группа ВЭБ.РФ) были подписаны на площадке ПМЭФ-2022.

Планируется, что новые объекты в Волжском районе Самарской области, в Самаре и Тольятти будут введены в эксплуатацию уже в 2023 году.