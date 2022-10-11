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Мэрия Самары согласовала участок под строительство новой школы в Волгаре "Волгатрансстрой-проект" разработает проект строительства пятой очереди набережной в Самаре "Самарский деловой центр" реанимирует проект застройки высотным жильем территории "Кинапа" На II и III этапы реконструкции набережной в Тольятти выделили почти миллиард рублей На строительство ФОКа в Красноярском районе выделили 393 млн рублей

Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары согласовала участок под строительство новой школы в Волгаре

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары опубликовала заключение по результатам общественных слушаний, которые проходили с 27 сентября по 4 октября. В частности, на общественные слушания были вынесены два земельных участка (28810 и 291 кв. м) общей площадью 29101 кв. м в 14-м квартале микрорайона Волгарь, на которых планируется построить учреждение "дошкольного, начального и среднего общего образования с предельной высотой строений 22 метра". Речь идет о школе, рассчитанной на 1100 детей.

Фото: pkk.rosreestr.ru

Заявителем выступило министерство строительства Самарской области. Ведомство просило предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Сейчас на месте участка под стройку (территория в районе пересечения улиц Софьи Агранович и Осетинской) пустырь.

Напомним, в конце июня появилась информация о том, что в ближайшее время в регионе будут реализованы проекты по строительству трех школ на общую сумму более 7,5 млрд рублей. Две другие появятся в мкрн Крутые Ключи (на 550 человек) и в 18-м квартале Тольятти (на 675 мест).

Школы будут созданы с привлечением механизмов государственно-частного партнерства. Соответствующие концессионные соглашения между областным правительством и ООО "ПроШкола" (Группа ВЭБ.РФ) были подписаны на площадке ПМЭФ-2022.

Планируется, что новые объекты в Волжском районе Самарской области, в Самаре и Тольятти будут введены в эксплуатацию уже в 2023 году.

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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