Более 200 тысяч пользователей ВТБ Онлайн установили самоограничения с начала октября

С начала октября более 200 тысяч клиентов установили ограничения на операции в ВТБ Онлайн, в сентябре — более 850 тыс. пользователей. Ежемесячно такие методы защиты в онлайн-банке выбирают около миллиона человек.
На сегодняшний день ВТБ предлагает установить лимиты на операции в онлайн-банке, а также возможность скрыть баланс и остатки по счетам на главном экране приложения. Клиенты могут самостоятельно ограничивать вывод кредитных средств со своих счетов, даже если мошенники получили к ним доступ. Пользователь может ограничить удаленный доступ к его счетам, чтобы обслуживание происходило исключительно в офисах.
"ВТБ активно участвует в разработке новых методов защиты средств клиентов на банковском рынке, установив возможность самоограничений для пользователей дистанционных каналов. В дальнейшем планируем запустить самоограничения по онлайн-кредитованию, применяя все свои технологии и экспертизу, чтобы в моменте понимать — берет ли клиент кредит самостоятельно или под влиянием третьих лиц, и при необходимости — предостеречь его от негативных финансовых последствий", — комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
Если у клиента уже имеется кредит или нет необходимости его оформлять в будущем, он сможет поставить отметку в цифровом канале об ограничении в получении кредитных средств онлайн. Когда клиенту понадобятся кредитные средства, ему нужно будет дополнительно подтвердить этот факт банку.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.