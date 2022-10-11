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Россельхозбанк стал лидером Антикоррупционного рейтинга

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанку присвоена наивысшая категория — А1 — Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2022 года. Банк подтвердил свой статус компании с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем соответствующих рисков.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В 2022 году Банк принял участие в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса 2022, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Независимыми экспертами РСПП осуществлена комплексная оценка соответствия деятельности Банка международному стандарту ISO 37001:2016 "Системы управления противодействием коррупции — Требования и рекомендации по применению" и Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

По итогам данной оценки рассчитан удельный показатель соответствия деятельности РСХБ международному стандарту ISO 37001:2016, который составил 98,47% (был улучшен показатель прошлого года, который составлял 95,80%). Это соответствует наивысшей категории Рейтинга (класс А1) — компании с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем рисков коррупции (минимальный уровень сопряжённой угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнёрам и иным заинтересованным сторонам).

РСПП отметил современные и эффективные механизмы антикоррупционного комплаенса, используемые Россельхозбанком, которые отличаются высоким уровнем цифровизации и автоматизации процессов управления комплаенс рисками, заслуживающие распространения как передовой опыт. Также зафиксирована отличная работа горячей линии для сообщения о коррупции.

4 октября 2022 года на площадке РСПП в рамках Антикоррупционного форума российского бизнеса 2022 с докладом на тему "Система профилактики коррупционных правонарушений в организации (практика применения)" выступил начальник отдела организации противодействия коррупции управления организации комплаенс-контроля Департамента комплаенс-контроля Владислав Макосов.

"Предотвратить коррупционные действия — гораздо менее затратно для организации, чем минимизировать ущерб от уже состоявшегося коррупционного события. За предыдущие годы у нас выстроена понятная и эффективная инфраструктура профилактики коррупции, которая включает в себя многие лучшие практики организаций. В рамках исполнения утвержденного в нашей организации плана противодействия коррупции разные структурные подразделения самостоятельно обеспечивают, с учетом своего функционала, мероприятия, направленные на предотвращение и недопущение коррупционных проявлений", — отметил Владислав Макосов.

По окончании форума результаты Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2022 опубликованы на официальном сайте РСПП rspp.ru/simplepage/against-corruption/.

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Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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