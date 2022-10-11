Тольяттинца обвиняют в убийстве собутыльника, который не хотел уходить из его квартиры

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела неоднократно судимого 50-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 5 июня 2022 г. обвиняемый выпивал со знакомыми дома на Южном шоссе. Один из гостей не хотел уходить, начался скандал, и хозяин жилья избил мужчину табуретом и металлической тростью. От полученных травм потерпевший скончался. После этого обвиняемый вынес тело в подъезд, смыл следы крови, переоделся и ушел.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.