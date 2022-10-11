Сбер разработал памятки для посещения отделений банка для людей с особенностями ментального здоровья

Ко дню Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября, Сбер разработал памятки — социальные истории для людей с особенностями ментального здоровья. Они помогут тем, кому сложно посещать незнакомые места, быстро найти офис Сбера и успешно воспользоваться его услугами. Социальные истории написаны в двух вариантах: для тех, кто идет в офис с сопровождающим и самостоятельно.
"Людям с особенностями ментального здоровья сложно общаться с незнакомцами и распознавать их эмоции, зачастую в силу повышенной сенсорной чувствительности им тяжело находиться в толпе, там, где много шума и света. Для таких людей очень важна предсказуемость: чем ее больше, тем им комфортнее — и тем проще сконцентрироваться на финансовых вопросах во время визита в банк. Поэтому для них наша команда "Особенного банка" разработала социальные истории — новое слово в банковском обслуживании клиентов", — отметил и. о. директора дивизиона "Особенные решения" Сбербанка Артем Могилин.
Эта инициатива Сбера родилась из серии встреч со специалистами различных организаций, которые поддерживают людей с ментальными особенностями. В результате было решено системно обучать сотрудников отделений банка общению с такими клиентами, а также разработать инструмент, который помог бы людям с особенностями ментального здоровья и их сопровождающим спланировать свой визит и подготовиться к нему. В качестве инструмента были выбраны социальные истории — наглядный материал, который подскажет, как выглядит офис банка, как отличить сотрудников от посетителей, как воспользоваться электронной очередью и так далее.
Подготовленные банком социальные истории получили высокую оценку в частности у людей с расстройствами аутистического спектра и специалистов профильной общественной организации "Контакт". Помимо инструкций по посещению офиса, Сбер также разработал памятки по трем наиболее распространенным операциям в мобильном приложении СберБанк Онлайн: как открыть вклад, оплатить коммунальные услуги и перевести деньги другому человеку. Все они размещены в разделе "Ментальное здоровье" на сайте банка.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.