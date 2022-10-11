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Банк "Открытие" перезапускает карту "ЛУКОЙЛ"

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" представляет обновленную дебетовую карту "ЛУКОЙЛ" с новыми более выгодными условиями. В частности, при оформлении карты до 31 декабря держатели будут получать 10% кешбэка в течение первых трех месяцев за все покупки на АЗС нефтяной компании "ЛУКОЙЛ".

Кроме того, с обновленной картой клиенты получат 300 приветственных баллов за первую покупку, 5% кешбэка на все покупки на АЗС "ЛУКОЙЛ" с четвертого месяца действия карты и еще 1% кешбэка за все остальные покупки.

Теперь карта "ЛУКОЙЛ" выпускается и обслуживается бесплатно. Также владельцы карты могут без комиссии снимать наличные в банкоматах любых банков по всей России* и вносить денежные средства в устройствах "Открытия" и банков-партнеров, а также совершать переводы по номеру телефона в другие банки.

Заказать карту можно онлайн на сайте банка, а также в любом офисе "Открытия".

Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка.

*при выполнении одного из условий, указанных на вкладке "Тарифы и условия".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

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это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

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