Банк "Открытие" перезапускает карту "ЛУКОЙЛ"

Банк "Открытие" представляет обновленную дебетовую карту "ЛУКОЙЛ" с новыми более выгодными условиями. В частности, при оформлении карты до 31 декабря держатели будут получать 10% кешбэка в течение первых трех месяцев за все покупки на АЗС нефтяной компании "ЛУКОЙЛ".

Кроме того, с обновленной картой клиенты получат 300 приветственных баллов за первую покупку, 5% кешбэка на все покупки на АЗС "ЛУКОЙЛ" с четвертого месяца действия карты и еще 1% кешбэка за все остальные покупки.

Теперь карта "ЛУКОЙЛ" выпускается и обслуживается бесплатно. Также владельцы карты могут без комиссии снимать наличные в банкоматах любых банков по всей России* и вносить денежные средства в устройствах "Открытия" и банков-партнеров, а также совершать переводы по номеру телефона в другие банки.

Заказать карту можно онлайн на сайте банка, а также в любом офисе "Открытия".

Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка.

*при выполнении одного из условий, указанных на вкладке "Тарифы и условия".