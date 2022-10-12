Сельчанин из Самарской области отдал фальшивому брокеру 2 млн рублей

В Сергиевском районе Самарской области жертвой мошенников стал 49-летний местный житель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчине позвонил якобы брокер торговой интернет-площадки и предложил вариант выгодных инвестиций. По словам звонившего, с его помощью мужчина мог бы получать большие дивиденды.

Потерпевший поверил и даже взял кредит для этого. Он перевел мошеннику 2 млн рублей. После этого "брокер" перестал выходить на связь.