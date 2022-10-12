Сбер открыл регистрацию на соревнование AI Journey Contest 2022 с призовым фондом более 5 млн рублей

Сбер начал прием заявок на участие в международном онлайн-соревновании по искусственному интеллекту (ИИ) — AI Journey Contest. Победители разделят призовой фонд, превышающий 5 млн рублей. В этом году соревнование проходит при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.
В этом году участникам конкурса доступны сразу четыре задачи:
1. FusionBrain Challenge 2.0 — продолжение прошлогоднего трека по созданию сильного искусственного интеллекта. В этот раз участникам предстоит разработать единую multitask-модель, которая сможет решать сразу 12 задач в двух модальностях (визуальной и текстовой), в том числе скрытые задачи, известные только организаторам. Все задачи формулируются на естественном языке.
2. AI4Talk — задача высокой сложности по распознаванию речи и автоматическому переводу языков малых народов России. Разработана Институтом искусственного интеллекта AIRI и приурочена к Международному десятилетию языков коренных народов.
3. AI4Biology — биоинформатическая задача от Института искусственного интеллекта AIRI и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Участники займутся созданием алгоритма более быстрой и простой идентификации бактерий по спектрам. Такие алгоритмы востребованы в диагностике заболеваний, лечении инфекций, экологических исследованиях и других областях. Разработка финалистов при достаточной точности в дальнейшем будет применяться в реальных лабораториях.
4. AI4Sea — еще одна задача в области AI for Social Good. Участникам предлагается разработать алгоритм, восстанавливающий данные по вылову рыбы на Дальнем Востоке. В дальнейшем модель позволит снизить неопределенность промыслового прогноза и риск избыточной эксплуатации водных биоресурсов, а также восстановить исторические данные о миграциях и численности популяций различных видов животных. Задача подготовлена при участии Тихоокеанского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("ТИНРО").
"Соревнование для специалистов в сфере ИИ и анализа данных мы проводим уже в седьмой раз и видим, как с каждым годом растут не только количество и география его участников, но и их квалификация. За это время соревнование приобрело международную известность, ежегодно в нем не только участвуют, но и занимают призовые места специалисты из разных стран. Мы постоянно повышаем уровень сложности задач с учетом трендов развития AI-технологий. В прошлом году на AI Journey Contest 2021 участниками было представлено более 2000 решений, и в этом году, учитывая, насколько стремительно развивается искусственный интеллект, мы ожидаем еще более активного участия", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
К соревнованию допускаются участники старше 18 лет. Решить предложенные задачи необходимо до 11 ноября 2022 года. Соревнование проводится на платформе DS Works.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.