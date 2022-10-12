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Сбер открыл регистрацию на соревнование AI Journey Contest 2022 с призовым фондом более 5 млн рублей

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер начал прием заявок на участие в международном онлайн-соревновании по искусственному интеллекту (ИИ) — AI Journey Contest. Победители разделят призовой фонд, превышающий 5 млн рублей. В этом году соревнование проходит при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.

В этом году участникам конкурса доступны сразу четыре задачи:

1. FusionBrain Challenge 2.0 — продолжение прошлогоднего трека по созданию сильного искусственного интеллекта. В этот раз участникам предстоит разработать единую multitask-модель, которая сможет решать сразу 12 задач в двух модальностях (визуальной и текстовой), в том числе скрытые задачи, известные только организаторам. Все задачи формулируются на естественном языке.

2. AI4Talk — задача высокой сложности по распознаванию речи и автоматическому переводу языков малых народов России. Разработана Институтом искусственного интеллекта AIRI и приурочена к Международному десятилетию языков коренных народов.

3. AI4Biology — биоинформатическая задача от Института искусственного интеллекта AIRI и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Участники займутся созданием алгоритма более быстрой и простой идентификации бактерий по спектрам. Такие алгоритмы востребованы в диагностике заболеваний, лечении инфекций, экологических исследованиях и других областях. Разработка финалистов при достаточной точности в дальнейшем будет применяться в реальных лабораториях.

4. AI4Sea — еще одна задача в области AI for Social Good. Участникам предлагается разработать алгоритм, восстанавливающий данные по вылову рыбы на Дальнем Востоке. В дальнейшем модель позволит снизить неопределенность промыслового прогноза и риск избыточной эксплуатации водных биоресурсов, а также восстановить исторические данные о миграциях и численности популяций различных видов животных. Задача подготовлена при участии Тихоокеанского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("ТИНРО").

"Соревнование для специалистов в сфере ИИ и анализа данных мы проводим уже в седьмой раз и видим, как с каждым годом растут не только количество и география его участников, но и их квалификация. За это время соревнование приобрело международную известность, ежегодно в нем не только участвуют, но и занимают призовые места специалисты из разных стран. Мы постоянно повышаем уровень сложности задач с учетом трендов развития AI-технологий. В прошлом году на AI Journey Contest 2021 участниками было представлено более 2000 решений, и в этом году, учитывая, насколько стремительно развивается искусственный интеллект, мы ожидаем еще более активного участия", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

К соревнованию допускаются участники старше 18 лет. Решить предложенные задачи необходимо до 11 ноября 2022 года. Соревнование проводится на платформе DS Works.

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Последние комментарии

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

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