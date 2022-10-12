"Оба - офицеры запаса": вице-мэр Самары Владимир Василенко проводил мобилизованных сыновей

Два сына первого заместителя главы Самары Владимира Василенко мобилизованы. Об этом сообщил в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн. Информацию подтвердил Волга Ньюс и сам Владимир Василенко.
"Да, они пошли на сборы. Оба они - офицеры запаса, оба артиллеристы", - рассказал Владимир Василенко.
По словам чиновника, дети отправились в Рощинский.
Ранее также стало известно, что мобилизован был депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин. Сейчас он служит в Рощинском заместителем комбата по военно-политической работе.
Последние комментарии
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.