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"Оба - офицеры запаса": вице-мэр Самары Владимир Василенко проводил мобилизованных сыновей

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Два сына первого заместителя главы Самары Владимира Василенко мобилизованы. Об этом сообщил в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн. Информацию подтвердил Волга Ньюс и сам Владимир Василенко.

"Да, они пошли на сборы. Оба они - офицеры запаса, оба артиллеристы", - рассказал Владимир Василенко.

По словам чиновника, дети отправились в Рощинский.

Ранее также стало известно, что мобилизован был депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин. Сейчас он служит в Рощинском заместителем комбата по военно-политической работе.

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