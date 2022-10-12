"Оба - офицеры запаса": вице-мэр Самары Владимир Василенко проводил мобилизованных сыновей

Два сына первого заместителя главы Самары Владимира Василенко мобилизованы. Об этом сообщил в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн. Информацию подтвердил Волга Ньюс и сам Владимир Василенко.

"Да, они пошли на сборы. Оба они - офицеры запаса, оба артиллеристы", - рассказал Владимир Василенко.

По словам чиновника, дети отправились в Рощинский.

Ранее также стало известно, что мобилизован был депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин. Сейчас он служит в Рощинском заместителем комбата по военно-политической работе.