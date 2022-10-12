Семьям, принявшим детей с Донбасса, окажут материальную помощь

Приемным семьям Самарской области, взявшим на воспитание детей-сирот, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, окажут разовую материальную помощь. Соответствующее постановление подписано губернатором Дмитрием Азаровым в среду, 12 октября.

Каждая семья, принявшая сироту или ребенка, который остался без попечения родителей, получит единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей. С этой целью будут использованы бюджетные ассигнования из резервного фонда губернатора – 1,5 млн рублей.

Напомним, что с середины сентября в российские семьи устраиваются под опеку 125 детей-сирот из Донецкой народной республики. Детей принимают семьи Астраханской, Воронежской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Челябинской области и Москвы.

По информации от детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, всего к тому времени около 300 детей из ДНР нашли новые семьи в России. Сейчас к приезду готовится еще одна группа детей-сирот - из Луганской народной республики, это 104 ребенка.