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Семьям, принявшим детей с Донбасса, окажут материальную помощь

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приемным семьям Самарской области, взявшим на воспитание детей-сирот, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, окажут разовую материальную помощь. Соответствующее постановление подписано губернатором Дмитрием Азаровым в среду, 12 октября.

Каждая семья, принявшая сироту или ребенка, который остался без попечения родителей, получит единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей. С этой целью будут использованы бюджетные ассигнования из резервного фонда губернатора – 1,5 млн рублей.

Напомним, что с середины сентября в российские семьи устраиваются под опеку 125 детей-сирот из Донецкой народной республики. Детей принимают семьи Астраханской, Воронежской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Челябинской области и Москвы.

По информации от детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, всего к тому времени около 300 детей из ДНР нашли новые семьи в России. Сейчас к приезду готовится еще одна группа детей-сирот - из Луганской народной республики, это 104 ребенка.

Гид потребителя

Последние комментарии

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С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

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Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

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