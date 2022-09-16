В Самарскую область прибудут дети-сироты из Донецкой Народной Республики

При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в российские семьи устраиваются под опеку 125 детей-сирот из Донецкой Народной Республики.
Как сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, сегодня сто из этих детей прибыли в Москву, чтобы далее отправиться к своим приемным родителям. Самолетом ВКС России из Ростова-на-Дону прилетели 77 детей, еще 23 ребенка приехали поездом из Курска. Им от 3,5 до 17 лет, некоторые ребята – с инвалидностью.
Остальные дети будут переданы под опеку в семьи в ближайшее время. Например, некоторые ребята уже сегодня отправятся из столицы в Омскую и Самарскую области. А на следующей неделе уполномоченный лично отвезет нескольких детей в Мурманск и Нижний Новгород.
Детей принимают семьи Астраханской, Воронежской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Челябинской области и Москвы. Уполномоченный договорилась с главами этих регионов об их личном патронаже над этими семьями и оказании им необходимой поддержки.
«Все дети, которые привезены, уже получили российское гражданство и устраиваются в рамках российского законодательства», – рассказала журналистам Мария Львова-Белова.
Как пояснила Уполномоченный, дети имели возможность выбрать себе семью заранее. «На территории выезжали психологи из всех регионов, которые берут детей, проводили с детьми психологическое тестирование и самое главное – привозили видеопаспорта приемных родителей, – отметила Мария Львова-Белова. – У каждого ребенка была возможность выбрать из трех-четырех семей, затем они общались по видеосвязи и уже принимали решение, в какую семью едут, и психолог эту совместимость учитывал».
Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, долгое время проживали в детских домах и домах ребенка на территории ДНР. Многие из них имеют несколько братьев и сестер, но были разлучены друг с другом – находились в разных учреждениях. После эвакуации детских учреждений из ДНР они проживали в ПВР на территории Ростовской и Курской областей.
Устройство 125 детей-сирот под опеку в России – продолжение работы, начатой весной этого года. «На сегодняшний день в семьях наших российских граждан – около 300 детей из Донецкой Народной Республики, но мы будем стремиться к тому, чтобы у всех детей Донбасса были семьи», – также сообщила детский омбудсмен.
Она добавила, что «готовится к приезду еще одна группа детей-сирот – из Луганской Народной Республики, это 104 ребенка».
Ранее вопрос по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из республик Донбасса в российские семьи, был обсужден на встрече Марии Львовой-Беловой с Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал эту работу.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!