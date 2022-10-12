В Самаре и Сызрани прошла донорская акция "Единой России" в поддержку военнослужащих СВО

За один раз донор сдает всего 450 мл крови, но даже этот небольшой объем может спасти жизни трех человек. Волонтеры из Самары сдали более 3 л крови, это количество крови может помочь жизни и здоровью 20 человек.
"Принять участие в акции и сдать кровь может любой желающий. Для нас это очень почетно и ответственно. Ведь своим добрым поступкам мы спасаем жизни. Волонтеры всегда откликаются на добрые поступки и призывы о помощи", — делятся самарские молодогвардейцы.
В этот же день на станции переливания крови в Сызрани 17 молодогвардейцев и членов партии "Единая Россия" сдали почти восемь литров крови в рамках акции в поддержку СВО.
Кровь будет направлена нуждающимся жителям региона, а вырученные средства будут направлены на поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
Напомним, стать донором может каждый, если нет противопоказаний врача и есть 18 лет. В Самаре донорам всегда рады в Самарской областной клинической станции переливания крови, также ждут добровольцев в Тольятти и в Сызрани.
Последние комментарии
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!