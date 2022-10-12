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В Самаре и Сызрани прошла донорская акция "Единой России" в поддержку военнослужащих СВО

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За один раз донор сдает всего 450 мл крови, но даже этот небольшой объем может спасти жизни трех человек. Волонтеры из Самары сдали более 3 л крови, это количество крови может помочь жизни и здоровью 20 человек.

"Принять участие в акции и сдать кровь может любой желающий. Для нас это очень почетно и ответственно. Ведь своим добрым поступкам мы спасаем жизни. Волонтеры всегда откликаются на добрые поступки и призывы о помощи", — делятся самарские молодогвардейцы.

В этот же день на станции переливания крови в Сызрани 17 молодогвардейцев и членов партии "Единая Россия" сдали почти восемь литров крови в рамках акции в поддержку СВО.

Кровь будет направлена нуждающимся жителям региона, а вырученные средства будут направлены на поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Напомним, стать донором может каждый, если нет противопоказаний врача и есть 18 лет. В Самаре донорам всегда рады в Самарской областной клинической станции переливания крови, также ждут добровольцев в Тольятти и в Сызрани.

 

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