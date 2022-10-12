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ВТБ выпустил 3 млн цифровых карт с начала года

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 9 месяцев этого года клиенты ВТБ оформили свыше 3 млн цифровых карт, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем выпущенных карт вырос к прошлому году на четверть. Драйвером выступил спрос на карты платежной системы "Мир".

В третьем квартале спрос на цифровые карты сохранился на уровне предшествующего периода, увеличившись к уровню апреля-июня лишь на 3%, и втрое превысил показатели аналогичного периода прошлого года.

Спрос на виртуальный "Мир" вырос за 9 месяцев в 7,7 раза к аналогичному периоду прошлого года. Эмиссия пластиковых национальных карт ВТБ увеличилась на 68%, а общий объем выпуска "Мира" — почти вдвое. При этом в третьем квартале количество выданных банком национальных карт выросло на треть к предыдущему периоду.

Всего за 9 месяцев клиенты ВТБ оформили и получили на четверть банковских карт больше, чем за этот же период год назад.

"После пикового спроса на карты "Мир" и цифровые карты, который мы наблюдали в марте, интерес к ним стабилизировался, но остается высоким и кратно превосходит показатели прошлого года. Параллельно растет количество токенизированных карт: сегодня уже порядка 1,5 млн карт привязано к Pay-сервисам, что позволяет клиентам оплачивать покупки с помощью смартфона на ОС Android. Что касается банковского пластика, то еще весной мы сделали все действующие карты бессрочными, а это значит, что у клиентов нет необходимости перевыпускать их", — комментирует Ксения Андреева, начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ.

Гид потребителя

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