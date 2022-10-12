ВТБ выпустил 3 млн цифровых карт с начала года

По итогам 9 месяцев этого года клиенты ВТБ оформили свыше 3 млн цифровых карт, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем выпущенных карт вырос к прошлому году на четверть. Драйвером выступил спрос на карты платежной системы "Мир".
В третьем квартале спрос на цифровые карты сохранился на уровне предшествующего периода, увеличившись к уровню апреля-июня лишь на 3%, и втрое превысил показатели аналогичного периода прошлого года.
Спрос на виртуальный "Мир" вырос за 9 месяцев в 7,7 раза к аналогичному периоду прошлого года. Эмиссия пластиковых национальных карт ВТБ увеличилась на 68%, а общий объем выпуска "Мира" — почти вдвое. При этом в третьем квартале количество выданных банком национальных карт выросло на треть к предыдущему периоду.
Всего за 9 месяцев клиенты ВТБ оформили и получили на четверть банковских карт больше, чем за этот же период год назад.
"После пикового спроса на карты "Мир" и цифровые карты, который мы наблюдали в марте, интерес к ним стабилизировался, но остается высоким и кратно превосходит показатели прошлого года. Параллельно растет количество токенизированных карт: сегодня уже порядка 1,5 млн карт привязано к Pay-сервисам, что позволяет клиентам оплачивать покупки с помощью смартфона на ОС Android. Что касается банковского пластика, то еще весной мы сделали все действующие карты бессрочными, а это значит, что у клиентов нет необходимости перевыпускать их", — комментирует Ксения Андреева, начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.