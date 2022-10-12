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Банк ВТБ поддержал конкурс "Иннагрика" для будущих агрогенетиков

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый всероссийский конкурс по агрогенетике для старшеклассников "Иннагрика", партнером которого выступает ВТБ, завершает сбор регистрационных заявок. С 20 октября стартует онлайн-тестирование претендентов по биологии и подготовка к очным соревнованиям. Участников ждет общение с лидерами агротехнологий и бизнеса, посещение передовых лабораторий и производств. Победители получат призы от партнеров конкурса и гранты на обучение.

"Иннагрика" — конкурс, который дает возможность выявить таланты и помочь новому поколению молодых ученых, планирующих в ближайшем будущем взяться за реализацию новых подходов в растениеводстве и животноводстве.

В конкурсе могут принять участие школьники 9, 10 и 11 классов, увлеченные темой биологии и технологий в аграрной сфере. Соревнование пройдет в три этапа. Сначала состоится заочный отборочный тур на онлайн-платформе в формате тестирования, в ноябре 2022 года пройдет полуфинал в Воронеже, а в декабре 2022 года — финал в Нижнем Новгороде. Последние два этапа состоятся в формате очных интенсивов на базе научных центров, включающих обучение работе с лабораторным оборудованием и решение генетических задач. В рамках конкурса школьникам предстоит пройти испытания по основам биостатистики, генетике сельскохозяйственных растений, животных и микроорганизмов, data-science. Задания конкурса сформированы на основе реальных запросов аграрной индустрии. В финале экспертное жюри выберет тройку команд-победителей, лидеры которых получат гранты на обучение в аграрных вузах, стажировки на площадках партнеров конкурса и ценные призы.

Организаторы конкурса — компания "Иннопрактика", Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство сельского хозяйства РФ. Банк ВТБ поддерживает конкурс в качестве партнера, помогая талантам развиваться в технологических и гуманитарных проектах, создавая кадровый потенциал для стратегических отраслей экономики страны.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

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