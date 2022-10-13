Новикомбанк оказывает поддержку мобилизованным сотрудникам предприятий

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, внедрил меры поддержки для клиентов-мобилизованных граждан. Такое решение принято в соответствии с принципами социально ориентированной политики банка.

Новикомбанк предоставляет льготные условия для клиентов, призванных на военную службу по мобилизации. Такие клиенты могут обратиться в банк в любой момент в течение действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года, за предоставлением кредитных каникул на время службы (на 30 дней) или уменьшением размера ежемесячного платежа. Это можно сделать любым способом: по телефону, электронной почте или передав документы с родственниками.

В течение льготного периода клиент будет выплачивать кредит в счет его досрочного погашения. Такие платежи в соответствии с законом направятся, в первую очередь, на уменьшение основного долга. Также банк проводит консультации для клиентов и дает ответы на вопросы, связанные с текущей ситуацией.

Также Новикомбанк принял решение о сохранении действующих процентных ставок по программам кредитования. Несмотря на общее ухудшение конъюнктуры рынка, учреждение не планирует повышать ставки по розничным кредитам, считая это одной из важных мер по поддержке клиентов. Кроме того, все ставки по продуктам Новикомбанка являются честными и не содержат скрытых условий.

Кроме того Новикомбанк принял решение не менять риск-политику в части оценки платежеспособности заемщика в зависимости от его пола и возраста. Таким образом, мужчины призывного возраста не ограничены в возможности получить кредиты в банке.

"Сейчас непростая ситуация и люди испытывают беспокойство, в том числе у них возникают вопросы по кредитам, выплатам, льготам. В этих условиях мы считаем своей обязанностью поддержать клиентов, разъяснив им суть новых правил, и не увеличивать бремя долговой нагрузки. Мы рассматриваем каждое обращение от клиента в индивидуальном порядке и предлагаем различные варианты решения вопроса", — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.