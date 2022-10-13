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Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Коллегиальные органы Сбербанка и ВЭБ.РФ одобрили финансирование очередных семи проектов в четырех регионах на 7,6 тысяч ученических мест в рамках реализации государственной программы по строительству школ.

Концессионерами в данных проектах выступают компании группы "ПроШкола". Три школы в Самарской области (две в Самаре, одна — в Тольятти), по одной школе в Калуге, Туле, Армавире и Новороссийске откроют свои двери ученикам к 1 сентября 2024 года.

"Сбер является ключевым кредитором по проектам строительства школ в рамках государственной программы "Развитие образования". На текущий момент в работе у банка находится 103 объекта. Такое беспрецедентное количество проектов стало возможным благодаря проактивному подходу Минпросвещения РФ и утверждению синхронизированных с банковским финансированием правил предоставления субсидий, в том числе установления требований к концессионным соглашениям", — отметил вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин.

"Сегодня мы полностью обеспечили финансирование со стороны кредиторов первых 27 проектов строительства школ, реализуемых ПроШколой. При поддержке ВЭБ.РФ и ПАО Сбербанк в российских городах появляется современная образовательная инфраструктура. Новые места в школах будут созданы с использованием механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений). ВЭБ.РФ также одобрил возможность финансировать удорожание проектов строительства ряда школ, связанное с ростом базовых цен на строительство и материалы. Соответствующие изменения должны быть внесены в концессионные соглашения по ряду проектов", — рассказала генеральный директор компании "ПроШкола", исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова.

В настоящее время при финансовой поддержке Сбербанка и ВЭБ.РФ ведется активное проектирование и строительство двадцати семи первых школ. Первые 15 школ примут учеников 1 сентября 2023 года.

ООО "ПроШкола" — дочерняя структура ВЭБ.РФ, утвержденная правительством РФ как концессионер, с которым субъекты и муниципальные образования могут без конкурса заключать концессионные соглашения по созданию новых школ в рамках государственной программы "Развитие образования".

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