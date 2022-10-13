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ВТБ расширил способы оплаты налогов для клиентов

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ развивает сервисы, позволяющие клиентам оплачивать налоги и задолженность по ним. Теперь без заполнения реквизитов и ввода номера карты это можно сделать в ВТБ Онлайн, приложении "Налоги ФЛ" и личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Сведения о платежах поступает в единую государственную систему ГИС ГМП* онлайн, что позволяет избежать начисления пени.

Для оплаты налога в приложении "Налоги ФЛ" или личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС нужно выбрать способ оплаты "ВТБ". Произойдет автоматический переход в ВТБ Онлайн, где нужно подтвердить платеж.

Пользователи ВТБ Онлайн могут отслеживать и оплачивать просроченные налоги и пени. Для этого в разделе "Платежи" нужно выбрать "Налоги, штрафы, госплатежи" — "Налоги" и ввести свой ИНН. ВТБ Онлайн покажет текущие налоговые задолженности, а если их нет — уведомит, когда они появятся. Также в приложении предусмотрена возможность оплаты с квитанции. Для этого в категории "Налоги, штрафы, госплатежи" — "Налоги" необходимо выбрать "По квитанции" и ввести УИН**. Комиссия за налоговые платежи не взимается.

"Мы реализовали ряд обновлений, которые повысили скорость, удобство и безопасность проведения налоговых платежей. Сейчас клиенты ВТБ могут всего за пару кликов оплатить свои налоги. Пик таких платежей приходится на середину лета, когда вносятся платежи по налогам на доходы физлиц, выставленные после подачи деклараций, и на октябрь–ноябрь, потому что россияне погашают имущественные налоги. С начала года количество клиентов, оплачивающих налоги через ВТБ Онлайн, выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем операций — более чем на 40%. Ожидаем, что пользователи оценят обновленный сервис и будут еще активнее использовать ВТБ Онлайн для своих регулярных платежей", — отметил начальник управления "Платежи" банка ВТБ Руслан Новиков.

С 11 октября ВТБ запускает акцию для клиентов, оплачивающих налоги в ВТБ Онлайн. Каждый 500-й клиент получит кешбэк в размере совершенного налогового платежа, но не более 2 тыс. рублей. Дополнительно, по 2 тыс. рублей будет начислено первой тысяче клиентов, оплативших в октябре или ноябре налоги через ВТБ Онлайн и совершивших покупки по карте на сумму 30 тыс. рублей. Подробнее об акции можно узнать на сайте www.vtb.ru.

В ВТБ Онлайн также можно оплатить без комиссии услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и включенные в каталог детские сады. Каталог ВТБ Онлайн постоянно пополняется новыми провайдерами, что помогает клиентам оплачивать услуги без заполнения реквизитов всего в пару кликов.

*Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах.

**УИН — Уникальный идентификатор начисления

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

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Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

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Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

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