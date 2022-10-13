16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Открытие" повысил доходность по вкладам Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти В августе деловая активность восстановилась до показателей начала года ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым Важный шаг в развитии своего дела: зачем открывать расчетный счет в банке

Банки Финансы

ВТБ оценил рынок ипотечного кредитования в сентябре

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По оценке ВТБ, в июле–сентябре этого года российский рынок жилищного кредитования развивался неоднородно. В июле и августе, несмотря на традиционное летнее затишье, наблюдалась нетипично высокая активность заемщиков, а в сентябре клиенты стали вести себя более осторожно: в конце месяца часть из них решили отложить сделки по купле-продажи и последить за развитием ситуации.

"В третьем квартале ипотечный рынок развивался неоднородно. В июле и августе, несмотря на сезон отпусков и традиционное летнее затишье, мы наблюдали его нетипично высокую активность. Оживление сегмента фиксировалось на фоне сокращения ставок по кредитам. В сентябре заемщики стали вести себя более осторожно: в конце месяца часть из них решили отложить на некоторое время сделки по купле-продажи и последить за развитием ситуации", — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Как отмечают эксперты банка, несмотря на корректировку условий жилищного кредитования большинством игроков у клиентов по-прежнему сохраняется возможность провести сделку на выгодных условиях в рамках программ с господдержкой.

"Устанавливая ценовые параметры по своим кредитным продуктам, банк ориентируется не только на уровень ключевой ставки, но и облигаций федерального займа, а он за последнее время увеличился. На этом фоне стоимость длинных денег для игроков финансового рынка выросла, поэтому они были вынуждены пересмотреть условия по своим ипотечным программам. Тем не менее для тех клиентов, которым в текущих условиях необходимо приобрести квартиру, сохраняется возможность провести сделку на доступных условиях — ставки по госпрограммам остались неизменными. Кроме того, многие объекты на рынке сейчас выставляются с дисконтом, что также позволяет заемщикам получить определённую выгоду", — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ — один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. За январь–сентябрь 2022 года в целом по стране банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. В начале осени клиенты ВТБ чаще всего оформляли ипотеку в Москве (23,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (8 млрд) и Краснодаре (5,4 млрд). Средний чек составил примерно 4,6 млн рублей.

В Москве и области по итогам девяти месяцев ВТБ провел в Москве и области более 31 тысячи ипотечных сделок. Их общий объем превысил 261 млрд рублей. В третьем квартале банк почти на четверть нарастил продажи в столичном регионе в сравнении с предыдущими тремя месяцами — в этот период клиенты провели около 10 тысяч жилищных кредитов на 90 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6