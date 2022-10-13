Клиенты Россельхозбанка могут совершать сделки с юанем на валютном рынке Московской Биржи

Россельхозбанк открыл для клиентов брокерского обслуживания доступ к паре CNY/RUB (юань — рубль). Теперь на Валютном рынке Московской Биржи клиенты могут совершать сделки с инструментами:
— CNYRUB_TOD с 10:00 до 11:45 по МСК с расчетами "сегодня" (ТОD);
— CNYRUB_TOM с 10:00 до 19:00 по МСК с расчетами "завтра" (ТОМ).
"Мы считаем юань интересной и перспективной валютой для целей хэджирования валютных и инфраструктурных рисков, а также диверсификации инвестиционного портфеля. В течение последних пяти месяцев наблюдается устойчивая тенденция роста объемов торгов в паре рубль/юань и перетока ликвидности из евро и доллара. Китайская валюта постепенно выходит на лидирующие позиции на валютном рынке. В октябре, по данным Московской Биржи, объем торгов в паре юань/рубль превысил оборот по долларам США. К концу торгового дня 6 октября объем торгов по рублю с юанем составил 70,6 млрд рублей, с долларом — 56,0 млрд рублей, а с евро — 65,2 млрд рублей. Валютные пары доступны всем клиентам РСХБ без каких-либо ограничений, самый удобный способ ими торговать — в мобильном приложении РСХБ-БРОКЕР. С 17 октября мы планируем обеспечить возможность совершения маржинальных сделок с юанем", — отметил начальник Управления клиентских операций Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян.
По его словам, на долговом рынке сейчас формируется сегмент корпоративных облигаций, номинированных в юане. Успехи дебютных выпусков облигаций Металлоинвеста, Русала, Полюса, Роснефти показывают высокую потребность клиентов банка в инструментах в юанях. Аналитик подчеркивает, что эта тенденция сохранится и в будущем, равно как и расширение линейки инвестиционных инструментов.
Ранее Россельхозбанк выступил организатором размещений облигаций в юанях Полюса объёмом 4,6 млрд юаней со сроком обращения 5 лет, облигаций Роснефти объемом 15 млрд юаней и сроком обращения 10 лет и облигаций двух выпусков Металлоинвеста суммарным объемом 2 млрд китайских юаней сроком обращения 2 года и 5 лет. Купонный период у всех выпусков — полгода, номинал — 1 000 юаней. Расчеты по сделкам проводятся в юанях, выплата купонов и погашение тела облигаций могут проводиться как в юанях, так и, в отдельных случаях, в рублях по курсу Банка России.
Также клиентам Россельхозбанка доступны накопительные счета, номинированные в юанях.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.