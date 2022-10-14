АвтоВАЗ сварил первые три кузова Vesta в Тольятти

АвтоВАЗ продолжает перенос технологии производства LADA Vesta с площадки "LADA Ижевск" на автосборочные линии в Тольятти.
13 октября на тольяттинской площадке АвтоВАЗа были сварены первые три кузова LADA Vesta. Это часть пусконаладочного процесса, который продлится до момента старта серийного производства, намеченного на первое полугодие 2023 года.
Согласно индустриальной стратегии АвтоВАЗа, принятой в августе 2022 г., перенос выпуска LADA Vesta на тольяттинскую площадку осуществляется с целью обеспечения загрузки мощностей АвтоВАЗа и обеспечения темпа производства модели, достаточного для удовлетворения спроса.
При переносе технологий из Ижевска в Тольятти сохраняется высокий уровень качества и безопасности автомобиля. Процесс переноса идет в соответствии с утвержденным технологическим графиком, сообщает официальный Telegram канал автозавода.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.