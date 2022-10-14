АвтоВАЗ сварил первые три кузова Vesta в Тольятти

АвтоВАЗ продолжает перенос технологии производства LADA Vesta с площадки "LADA Ижевск" на автосборочные линии в Тольятти.

13 октября на тольяттинской площадке АвтоВАЗа были сварены первые три кузова LADA Vesta. Это часть пусконаладочного процесса, который продлится до момента старта серийного производства, намеченного на первое полугодие 2023 года.

Согласно индустриальной стратегии АвтоВАЗа, принятой в августе 2022 г., перенос выпуска LADA Vesta на тольяттинскую площадку осуществляется с целью обеспечения загрузки мощностей АвтоВАЗа и обеспечения темпа производства модели, достаточного для удовлетворения спроса.

При переносе технологий из Ижевска в Тольятти сохраняется высокий уровень качества и безопасности автомобиля. Процесс переноса идет в соответствии с утвержденным технологическим графиком, сообщает официальный Telegram канал автозавода.