Арестованы предполагаемые "оптовые" поставщики наркотиков в Самарскую область

В Самарской области отправили под стражу вероятных участников межрегиональной преступной группы, организовавшей канала поставки особо крупных партий наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Правоохранители получили сведения о деятельности группы в августе 2022 года. По версии следствия, подозреваемые занимались регулярными поставками мефедрона и метадона, которые предназначались для "оптовых" клиентов.

Задержали подозреваемых с поличным 25 августа. При них было 988 г мефедрона и 149 г метадона, также правоохранители обнаружили ранее заложенный в окрестностях Тольятти мефедрон массой 810 г.

Возбуждено уголовное дело о причастности к незаконному обороту наркотиков по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.