В Самарской области отправили под стражу вероятных участников межрегиональной преступной группы, организовавшей канала поставки особо крупных партий наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
Правоохранители получили сведения о деятельности группы в августе 2022 года. По версии следствия, подозреваемые занимались регулярными поставками мефедрона и метадона, которые предназначались для "оптовых" клиентов.
Задержали подозреваемых с поличным 25 августа. При них было 988 г мефедрона и 149 г метадона, также правоохранители обнаружили ранее заложенный в окрестностях Тольятти мефедрон массой 810 г.
Возбуждено уголовное дело о причастности к незаконному обороту наркотиков по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️