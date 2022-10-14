16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Открытие" повысил доходность по вкладам Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти В августе деловая активность восстановилась до показателей начала года ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым Важный шаг в развитии своего дела: зачем открывать расчетный счет в банке

Банки Финансы

Самарские проекты вошли в число лучших на демо-дне Сбера

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В студии ГТРК "Самара" 11 октября прошел региональный демо-день молодежных акселераторов Сбера, в рамках которого 14 стартап-команд Поволжья и Москвы презентовали собственные проекты членам жюри. Два проекта самарских школьников — "Re: plast" и "Net Junior" вошли в число лучших и теперь поборются за участие в суперфинале в Москве.

Фото: предоставлено пресс-службой Самарского отделения Сбербанка

Всего в региональном демо-дне Сбера приняло участие 5 команд из Самары, 4 из которых представили школьные проекты и 1 проект по искусственному интеллекту (ИИ):

  • Проект "Re: plast" — предлагает эффективное решение по использованию и переработке пластика после использования 3D-принтера. Самарская команда спроектировала установку, которая позволяет производить нити для 3D-печати из отходов после использования 3D-принтера или просто из пластиковой крошки. В случае с использованием отходов 3D-принтера получается безотходное производство, а при использовании пластиковой крошки расходы на нити резко снижаются. О проекте рассказал капитан школьной стартап-команды Абросимов Сергей.
  • Проект "Net Junior" — платформа, которая помогает подросткам находить единомышленников, объединяться в команды и реализовывать собственные идеи до уровня стартапов в онлайн-режиме. Презентовал проект капитан школьной стартап-команды Пичулев Максим.
  • Проект "ScSv" — предлагает решение проблемы высокой стоимости серверов с хорошей производительностью. Представил проект капитан команды Алпатов Артем, который начал разрабатывать эту идею еще в 11 классе, заканчивая обучение в Самарском лицее информационных технологий базовой школы Российской академии наук.
  • Проект "Datasco" — платформа для отделов разработки и фрилансеров. Целью проекта является быстрый парсинг данных с сайтов с обходом блокировок. Проект презентовал участник школьного акселератора Сергей Кабиров.
  • Проект "ИнфоПро" (ИИ) — направлен на решение проблемы снижения точности моделей оборудования, основанных на нормативно-технической документации, а также на обеспечение возможности быстрой актуализации моделей без привлечения инжиниринговых компаний и проведения испытаний. Проект представил капитан команды-разработчиков Тимофеев Дмитрий.

В завершении мероприятия все участники получили дипломы от председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко и сделали совместное фото.

Напомним, что сейчас открыт прием заявок на участие в следующей волне федерального акселератора стартапов для школьников 8–11-х классов и учеников средних специальных учебных заведений. Подать заявку можно до 31 октября 2022 года. Также стартовал прием заявок в акселератор SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Заявки принимаются до 13 ноября 2022 года. Участие в программах бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, их помогут найти в ходе обучения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6