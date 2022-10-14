Самарские проекты вошли в число лучших на демо-дне Сбера

В студии ГТРК "Самара" 11 октября прошел региональный демо-день молодежных акселераторов Сбера, в рамках которого 14 стартап-команд Поволжья и Москвы презентовали собственные проекты членам жюри. Два проекта самарских школьников — "Re: plast" и "Net Junior" вошли в число лучших и теперь поборются за участие в суперфинале в Москве.
Всего в региональном демо-дне Сбера приняло участие 5 команд из Самары, 4 из которых представили школьные проекты и 1 проект по искусственному интеллекту (ИИ):
- Проект "Re: plast" — предлагает эффективное решение по использованию и переработке пластика после использования 3D-принтера. Самарская команда спроектировала установку, которая позволяет производить нити для 3D-печати из отходов после использования 3D-принтера или просто из пластиковой крошки. В случае с использованием отходов 3D-принтера получается безотходное производство, а при использовании пластиковой крошки расходы на нити резко снижаются. О проекте рассказал капитан школьной стартап-команды Абросимов Сергей.
- Проект "Net Junior" — платформа, которая помогает подросткам находить единомышленников, объединяться в команды и реализовывать собственные идеи до уровня стартапов в онлайн-режиме. Презентовал проект капитан школьной стартап-команды Пичулев Максим.
- Проект "ScSv" — предлагает решение проблемы высокой стоимости серверов с хорошей производительностью. Представил проект капитан команды Алпатов Артем, который начал разрабатывать эту идею еще в 11 классе, заканчивая обучение в Самарском лицее информационных технологий базовой школы Российской академии наук.
- Проект "Datasco" — платформа для отделов разработки и фрилансеров. Целью проекта является быстрый парсинг данных с сайтов с обходом блокировок. Проект презентовал участник школьного акселератора Сергей Кабиров.
- Проект "ИнфоПро" (ИИ) — направлен на решение проблемы снижения точности моделей оборудования, основанных на нормативно-технической документации, а также на обеспечение возможности быстрой актуализации моделей без привлечения инжиниринговых компаний и проведения испытаний. Проект представил капитан команды-разработчиков Тимофеев Дмитрий.
В завершении мероприятия все участники получили дипломы от председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко и сделали совместное фото.
Напомним, что сейчас открыт прием заявок на участие в следующей волне федерального акселератора стартапов для школьников 8–11-х классов и учеников средних специальных учебных заведений. Подать заявку можно до 31 октября 2022 года. Также стартовал прием заявок в акселератор SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Заявки принимаются до 13 ноября 2022 года. Участие в программах бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, их помогут найти в ходе обучения.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.