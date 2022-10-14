ВТБ увеличивает максимальную сумму кредита по паспорту до 300 тысяч рублей

С 15 октября ВТБ повышает максимально возможную сумму по кредиту наличными, оформляемому по паспорту, со 100 до 300 тысяч рублей. Клиентам банка также доступен экспресс-кредит до 100 тысяч рублей, который также можно оформить по паспорту.

Направить заявку на кредит наличными можно на сайте ВТБ, по телефону 1000 или в офисе банка. Максимальный срок кредита составляет 7 лет, при этом в случае непредвиденных ситуаций клиент имеет возможность раз в шесть месяцев пропустить очередной платёж без штрафов.

"Улучшая условия получения кредитов наличными только по паспорту и увеличивая для клиентов максимальную сумму до 300 тысяч рублей, мы продолжаем упрощать обслуживание заемщиков и делаем доступ к финансированию еще более простым. За последние три месяца мы значительно трансформировали свою кредитную линейку, предложив рефинансирование и возможность экспресс-кредитования, а также снизили количество документов, необходимых для получения кредита до 1,5 млн рублей. При этом мы традиционно внимательно следим за уровнем долговой нагрузки заёмщиков, чтобы не допустить их закредитованности", — комментирует Евгений Благинин, начальник управления "Потребительское кредитование" ВТБ.