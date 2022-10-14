ВТБ увеличивает максимальную сумму кредита по паспорту до 300 тысяч рублей

С 15 октября ВТБ повышает максимально возможную сумму по кредиту наличными, оформляемому по паспорту, со 100 до 300 тысяч рублей. Клиентам банка также доступен экспресс-кредит до 100 тысяч рублей, который также можно оформить по паспорту.
Направить заявку на кредит наличными можно на сайте ВТБ, по телефону 1000 или в офисе банка. Максимальный срок кредита составляет 7 лет, при этом в случае непредвиденных ситуаций клиент имеет возможность раз в шесть месяцев пропустить очередной платёж без штрафов.
"Улучшая условия получения кредитов наличными только по паспорту и увеличивая для клиентов максимальную сумму до 300 тысяч рублей, мы продолжаем упрощать обслуживание заемщиков и делаем доступ к финансированию еще более простым. За последние три месяца мы значительно трансформировали свою кредитную линейку, предложив рефинансирование и возможность экспресс-кредитования, а также снизили количество документов, необходимых для получения кредита до 1,5 млн рублей. При этом мы традиционно внимательно следим за уровнем долговой нагрузки заёмщиков, чтобы не допустить их закредитованности", — комментирует Евгений Благинин, начальник управления "Потребительское кредитование" ВТБ.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.