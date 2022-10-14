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Банк "Открытие": снижение экспорта стали негативно скажется на выпуске металла в РФ

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Котировки цен на г/к лист (FOB Черное море) остановили снижение и продемонстрировали заметный прирост до $650 за т по сравнению с минимумом этого года, достигнутым в конце августа на уровне $ 540 за т. Одним из факторов роста мог выступить всплеск активности на внутреннем рынке в августе–сентябре 2022 г., что выражалось в восстановлении внутреннего спроса.

В среднесрочной перспективе производство стали в РФ может оказаться под существенным давлением со стороны сокращения внешнего спроса. По данным ТАСС, в обновленной стратегии развития металлургической промышленности выплавка стали в базовом сценарии снизится с 77,8 млн т в 2021 г. до 73,5 млн т (-5,5% г/г) в 2022 г., в консервативном — до 70 млн т (-10% г/г). Одним из факторов снижения является сокращение экспорта. Стратегия предполагает его падение на 8% г/г до 26 млн т в 2022 г., в 2023–2024 гг. поставки на внешние рынки сократятся еще на 6,9% г/г до 24,2 млн т, частичное восстановление до 27,6 млн т ожидается к 2030 г.

В основе сокращения поставок стали на внешние рынки, по мнению "Открытие Research", лежит постепенное закрытие доступа к рынкам Северной Америки и Европы. Введенный 6 октября 8-й пакет санкций Евросоюза уже включил запрет на импорт полуфабрикатов с 2024 г. Помимо непосредственно прямых поставок, санкции предполагают введение с 2024 г. запрета на поставки стальной продукции, произведенной из российских полуфабрикатов в третьих странах.

При этом переориентация на рынки Азии для стали будет осложнена высокой интенсивностью конкуренции, протекционизмом со стороны локальных регуляторов, защитными мерами, а также перспективой существенного увеличения собственных мощностей в Индии, Китае, Ближнем Востоке и странах ЮВА".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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