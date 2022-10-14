Россельхозбанк запускает семейный потребкредит с фиксированной ставкой 8,9%

Россельхозбанк объявил о запуске нового продукта — кредита "Семейное предложение" с фиксированной ставкой 8,9% годовых.
Потребительский кредит до 5 млн рублей доступен семьям на срок 5 лет, единая ставка 8,9% применяется независимо от суммы кредита при условии оформления личного страхования. Обязательное условие — участие в сделке обоих супругов.
"Кредитом могут воспользоваться семьи, маленькие и большие, на глобальные и скромные цели. При этом фиксированная ставка, единая для любой семьи, позволяет определиться с выбором кредитного предложения, точно рассчитывать будущие выплаты и учитывать их при планировании семейного бюджета", — отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.
Для оформления кредита достаточно паспорта гражданина РФ клиентам, получающим зарплату/пенсию на карту Россельхозбанка, а также клиентам с подтверждённой записью на портале госуслуг. Оформить заявку на кредит можно только в отделениях РСХБ. Срок действия предложения — до конца 2022 года.
Россельхозбанк предлагает несколько продуктов, ориентированных на семейные пары, одним из самых популярных стала сельская ипотека по льготной ставке 3%. Также в банке можно оформить ипотеку с государственной поддержкой семей с детьми по ставке от 5%.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.