В Самаре начали строить дорогу по ул. 22 Партсъезда от Солнечной до Московского шоссе

В Самаре стартовали земляные работы на строительстве дороги, которая соединит 22 Партсъезда и Московское шоссе. Об этом в эфире на радио Комсомольская правда в Самаре рассказал заместитель главы Самары Владимир Василенко. Также он сказал, что открытие прямого хода по ул. Ново-Садовой — это подарок к Дню работников дорожного хозяйства, ведь пустить движение по главной улице города удалось раньше срока.
Строительство поперечника также входит в планы по открытию развязки, появление новой дороги снизит транспортную напряженность в этом районе. Как отметил Владимир Василенко, некоторые неудобства которые придется потерпеть автомобилистам оправданы, ведь когда даже в доме делается ремонт, обойтись совсем без ограничений нельзя. Зато потом в городе появится хорошая новая дорога в максимально нужном месте.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?