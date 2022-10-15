16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Открытие" повысил доходность по вкладам Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти В августе деловая активность восстановилась до показателей начала года ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым Важный шаг в развитии своего дела: зачем открывать расчетный счет в банке

Банки Финансы

Нет времени болеть: маркетологи и официанты реже других позволяют себе брать больничный

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Только 41% россиян берут официальный больничный при недомоганиях, из них 21% продолжают при необходимости решать рабочие задачи во время болезни, выяснили компания "Росгосстрах" и банк "Открытие" в ходе опроса.

30% россиян, которым нездоровится, предпочитают отлежаться дома пару дней, после чего возвращаются к работе. Каждый пятый продолжает ходить на работу даже больным. Чаще остальных это делают персональные ассистенты (27%), официанты (33%) и бухгалтеры (25%). Еще 8% респондентов во время болезни работают из дома удаленно. Дистанционный труд особенно распространен среди маркетологов (33%) и IT-специалистов (19%).

Россияне рассказали, почему не оформляют официальный больничный:

  • предпочитают день-два побыть дома, не отрываясь при этом от работы (39%);
  • все равно приходится работать, поэтому смысла в больничном нет (19%);
  • некому заменить, поэтому ходят на работу больными (17%);
  • брать больничный невыгодно с точки зрения дохода (17%);
  • в компании не приветствуются больничные, это чревато потерей работы (6%).

Более половины респондентов (57%) болеют примерно раз в год, каждый четвертый - раз в три-шесть месяцев. Еще 15% опрашиваемых имеют крепкое здоровье и болели за последние пять лет всего один-два раза.

Более половины россиян (53%) в случае болезни лечатся самостоятельно, так как хорошо знают, какие средства им помогут. 42% обращаются в поликлинику или вызывают врача на дом. 92% респондентов получают медицинскую помощь в рамках ОМС и только 7% - по программам добровольного медицинского страхования.

"Из-за высокой загрузки на работе не у всех бывает возможность уделить внимание своему здоровью. Зачастую, как показал опрос, россияне назначают себе медицинские препараты самостоятельно, в силу нехватки времени или нежелания идти в поликлинику. Такой подход к своему здоровью может грозить осложнениями. В наши программы ДМС включены телемедицинские услуги - онлайн-консультации с врачами. Застрахованный может в любое время консультироваться с терапевтом или профильными специалистами. Кроме того, на некоторых предприятиях мы организуем врачебный кабинет для оказания помощи прямо на работе", - говорит заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6