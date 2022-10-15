Нет времени болеть: маркетологи и официанты реже других позволяют себе брать больничный

Только 41% россиян берут официальный больничный при недомоганиях, из них 21% продолжают при необходимости решать рабочие задачи во время болезни, выяснили компания "Росгосстрах" и банк "Открытие" в ходе опроса.

30% россиян, которым нездоровится, предпочитают отлежаться дома пару дней, после чего возвращаются к работе. Каждый пятый продолжает ходить на работу даже больным. Чаще остальных это делают персональные ассистенты (27%), официанты (33%) и бухгалтеры (25%). Еще 8% респондентов во время болезни работают из дома удаленно. Дистанционный труд особенно распространен среди маркетологов (33%) и IT-специалистов (19%).

Россияне рассказали, почему не оформляют официальный больничный:

предпочитают день-два побыть дома, не отрываясь при этом от работы (39%);

все равно приходится работать, поэтому смысла в больничном нет (19%);

некому заменить, поэтому ходят на работу больными (17%);

брать больничный невыгодно с точки зрения дохода (17%);

в компании не приветствуются больничные, это чревато потерей работы (6%).

Более половины респондентов (57%) болеют примерно раз в год, каждый четвертый - раз в три-шесть месяцев. Еще 15% опрашиваемых имеют крепкое здоровье и болели за последние пять лет всего один-два раза.

Более половины россиян (53%) в случае болезни лечатся самостоятельно, так как хорошо знают, какие средства им помогут. 42% обращаются в поликлинику или вызывают врача на дом. 92% респондентов получают медицинскую помощь в рамках ОМС и только 7% - по программам добровольного медицинского страхования.

"Из-за высокой загрузки на работе не у всех бывает возможность уделить внимание своему здоровью. Зачастую, как показал опрос, россияне назначают себе медицинские препараты самостоятельно, в силу нехватки времени или нежелания идти в поликлинику. Такой подход к своему здоровью может грозить осложнениями. В наши программы ДМС включены телемедицинские услуги - онлайн-консультации с врачами. Застрахованный может в любое время консультироваться с терапевтом или профильными специалистами. Кроме того, на некоторых предприятиях мы организуем врачебный кабинет для оказания помощи прямо на работе", - говорит заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.