Клиенты банка "Открытие" заработали 13 миллиардов рублей на сберегательных продуктах за сентябрь

В сентябре клиенты банка "Открытие" получили в качестве начисленных процентов по сберегательным продуктам рекордную сумму с начала года. По вкладам* было выплачено около 12 миллиардов рублей, по накопительным счетам — 0,8 миллиарда.
За сентябрь клиенты открыли почти 155 тысяч новых вкладов, что в среднем втрое больше, чем в летние месяцы. Еще 156 тысяч вкладчиков продлили срок действия своих депозитов в "Открытии". Кроме того, в первый месяц осени в банке открыта 61 тысяча новых накопительных счетов, что превышает средние показатели летних месяцев на треть.
В результате в "Открытии" в сентябре появилось 40 тысяч новых сберегателей: среди них как абсолютно новые клиенты, так и действующие, которые раньше не пользовались сберегательными продуктами банка и впервые решили разместить деньги во вклад.
62% всех вкладов в сентябре открыли клиенты в возрасте от 60 лет и старше.
Более подробно с условиями вкладов и накопительных счетов "Открытие" можно ознакомиться на сайте банка.
*по шести и трехмесячным вкладам, срок действия договора по которым закончился в сентябре 2022 года
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").