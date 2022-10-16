В Новокуйбышевске в суд направлено уголовное дело о хищении сотового телефона

В Новокуйбышевске ушло в суд уголовное дело 39-летнего мужчины, подозреваемого в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В августе местная жительница потеряла телефон и обратилась в полицию. Полицейские отыскали мобильник в ломбарде. Оказалось, что его сдала 30-летняя женщина, которая утверждала, что телефон достался ей от знакомого.
В итоге выяснилось, что обвиняемый нашел гаджет в маршрутке и забрал себе. Вечером того же дня он подарил телефон приятелю-собутыльнику, а тот передарил его свой девушке, которая и сдала мобильник в ломбард.
Сейчас телефон вернулся к владелице.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️