В Новокуйбышевске в суд направлено уголовное дело о хищении сотового телефона

В Новокуйбышевске ушло в суд уголовное дело 39-летнего мужчины, подозреваемого в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В августе местная жительница потеряла телефон и обратилась в полицию. Полицейские отыскали мобильник в ломбарде. Оказалось, что его сдала 30-летняя женщина, которая утверждала, что телефон достался ей от знакомого.

В итоге выяснилось, что обвиняемый нашел гаджет в маршрутке и забрал себе. Вечером того же дня он подарил телефон приятелю-собутыльнику, а тот передарил его свой девушке, которая и сдала мобильник в ломбард.

Сейчас телефон вернулся к владелице.