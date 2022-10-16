Баскетболисты "Самары" обыграли нижегородцев

В воскресенье, 16 октября, баскетболисты "Самары" встретились с "Пари Нижний Новгород".

Самарцы выбились в лидеры после первых семи минут матча и не до конца не позволяли соперникам забрать инициативу. Перед большим перерывом они оторвались на 20 очков — 43:23.

После перерыва самарцы продолжили наращивать преимущество. Итог игры — 90:52.

24 октября "Самара" дома сыграет с "Зенитом".