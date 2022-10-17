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Спорт

В Татарстане состоялось награждение участников VI Спартакиады кадетских корпусов "Кадет Приволжья – 2022"

КАЗАНЬ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 октября в Нижнекамске (Республика Татарстан) на базе Татарстанского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина завершилась VI Спартакиада окружных кадетских корпусов "Кадет Приволжья — 2022".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

За два дня Спартакиады ребята продемонстрировали навыки и умения в спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах. В первый день кадеты соревновались в строевой и силовой подготовке, легкоатлетических дисциплинах. Ребят проверяли на знания воинских уставов и военной истории России. Участники соревнований написали сочинение и прошли комплексное тестирование в формате ГИА (государственной итоговой аттестации). Второй день определил лучших в стрельбе, метании гранаты, сборке и разборке автоматов. Завершилась Спартакиада марш-броском на пять километров.
Кадетам есть чем гордиться: ребята продемонстрировали высокую физическую и интеллектуальную подготовку, установили новые рекорды в спортивных и военно-прикладных дисциплинах. Но самое главное — обрели опыт работы в команде и новых друзей.

С успешным выступлением на Спартакиаде участников поздравил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

"Сегодня на нашем мероприятии собрались лучшие представители своих кадетских корпусов. А это значит, что вы уже все победители. Конечно, Спартакиада — это, прежде всего, соревновательный процесс, но вместе с этим это объединяющее мероприятие. Здесь вы общаетесь, находите новых друзей, а главное — здесь формируется Приволжское кадетское братство", — подчеркнул заместитель полпреда.
На церемонии открытия Спартакиады Олег Машковцев отметил важность и востребованность кадетского образования в России: "Воспитание настоящих патриотов в текущей ситуации, когда сама история проверяет каждого человека на прочность — это ключевая задача нашего государства".

Работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения — важное направление в деятельности Правительства Самарской области, министерства образования и науки Самарской области, которому уделяет большое внимание губернатор Дмитрий Азаров. Глава 63 региона отмечал, что образование как открытая социальная система не может функционировать вне событий, происходящих в нашей стране и обществе. Поэтому формирование национально-культурного самосознания у каждого гражданина с самого юного возраста сегодня является особенно актуальным.

Так, в Самарской области проводятся патриотические смены военно-исторического лагеря "Страна героев" на базе молодежного центра "Лесная сказка" для воспитанников 215 военно-спортивных клубов региона. Военно-патриотические клубы Самарской области 4 года подряд становятся победителями в конкурсе "Лучший военно-патриотический клуб ПФО" общественного проекта Приволжского Федерального округа "Герои Отечества". Также в регионе действуют 639 юнармейских отрядов. А с этого года начал работать военно-патриотический центр "Авангард". За весенне-летний период для 500 обучающихся в нем ребят были организованы учебные сборы по основам военной службы. Почти в каждом учреждении Самарской области есть уголок истории: истории школы, истории поселка, истории Героя. 75% образовательных учреждений региона имеют сертифицированные музеи, 16% организаций — оборудованные музейные комнаты или уголки. С сентября 2022 года в школах региона реализуется федеральный проект "Разговоры о важном", каждый понедельник до начала учебных занятий проводится церемония поднятия или выноса Государственного флага и исполнение Государственного гимна Российской Федерации.

Исполнением Государственного гимна Российской Федерации завершилась и церемония закрытия VI Спартакиады окружных кадетских корпусов "Кадет Приволжья — 2022".

Победителям и призерам во всех конкурсных дисциплинах были вручены дипломы, медали и кубки, а также памятные подарки.

В итоге победителями соревнований по сумме всех конкурсов и состязаний стали воспитанники Удмуртского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза В. Г. Старикова, второе место заняла команда Нижегородского кадетского корпуса ПФО имени Генерала Армии В. Ф. Маргелова, третье — поделили воспитанники Башкирского и Татарстанского кадетских корпусов, набравшие одинаковое количество баллов.

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