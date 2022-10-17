Банк "Открытие" запускает акцию "Двойной кешбэк" для предпринимателей

Клиенты банка "Открытие" — держатели любых бизнес-карт Visa, Mastercard, "Мир" — или оформившие эти карты в период действия акции, могут получить подарочные сертификаты интернет-магазина OZON на 100 или 50 тысяч рублей. Акция будет проходить с 17 октября по 17 ноября 2022 года.
Для участия в акции нужно совершить в течение месяца ее действия покупки по бизнес-карте на общую сумму от 70 тысяч рублей — одной или несколькими транзакциями. В течение 10 рабочих дней после окончания акции в дополнение к обычному кешбэку по бизнес-картам 20 клиентов банка получат подарочные сертификаты OZON на 100 тысяч рублей, и ещё 16 — на 50 тысяч рублей. Победителями станут клиенты с максимальной суммой покупок.
Подробнее об условиях акции "Двойной кешбэк" можно узнать на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").