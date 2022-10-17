Банк "Открытие" и "Росгосстрах": четверть россиян хотят ввести в школе уроки финансовой грамотности

Россияне дали оценку школьному образованию. Более половины респондентов (54%) считают его удовлетворительным или более чем удовлетворительным, выяснили СК "Росгосстрах" и банк "Открытие" в ходе опроса*.

Треть россиян (34%) отметили, что в школе их детей наблюдается дефицит учителей. Больше всего не хватает преподавателей математики (10%) и химии (8%).

Россияне рассказали, что хотели бы поменять в школьном образовании.

Четверть респондентов (26%) хотели бы, чтобы в школьную программу были добавлены уроки финансовой грамотности, основы робототехники и инновационные технологии (по 19%), а также информационная безопасность (15%). Еще 8% отметили "зеленые уроки" с информацией об осознанном потреблении.

27% респондентов предлагают отказаться от домашних заданий, еще 26% выступают за отмену ЕГЭ/ОГЭ, 11% хотели бы, чтобы у учеников была возможность дискутировать с педагогом, а не подчиняться правилу "учитель всегда прав". Еще 11% опрошенных предлагают оснастить школы современной техникой, а 8% — отменить слишком строгую, по их мнению, дисциплину.

СК "Росгосстрах" и банк "Открытие" выяснили, как россияне выбирают школу для своих детей. 40% отталкиваются от близости учебного заведения к дому, 12% — от специализации школы, а 11% выбирают учителя, а не школу. Еще столько же (11%) доверяют отзывам от знакомых или из интернета, а 7% отдали ребенка в ту же школу, где учились сами.

*Репрезентативный опрос проведен СК "Росгосстрах" и банком "Открытие" в октябре 2022 года среди 1218 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ