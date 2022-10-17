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Банк "Открытие" и "Росгосстрах": четверть россиян хотят ввести в школе уроки финансовой грамотности

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россияне дали оценку школьному образованию. Более половины респондентов (54%) считают его удовлетворительным или более чем удовлетворительным, выяснили СК "Росгосстрах" и банк "Открытие" в ходе опроса*.

Треть россиян (34%) отметили, что в школе их детей наблюдается дефицит учителей. Больше всего не хватает преподавателей математики (10%) и химии (8%).

Россияне рассказали, что хотели бы поменять в школьном образовании.

Четверть респондентов (26%) хотели бы, чтобы в школьную программу были добавлены уроки финансовой грамотности, основы робототехники и инновационные технологии (по 19%), а также информационная безопасность (15%). Еще 8% отметили "зеленые уроки" с информацией об осознанном потреблении.

27% респондентов предлагают отказаться от домашних заданий, еще 26% выступают за отмену ЕГЭ/ОГЭ, 11% хотели бы, чтобы у учеников была возможность дискутировать с педагогом, а не подчиняться правилу "учитель всегда прав". Еще 11% опрошенных предлагают оснастить школы современной техникой, а 8% — отменить слишком строгую, по их мнению, дисциплину.

СК "Росгосстрах" и банк "Открытие" выяснили, как россияне выбирают школу для своих детей. 40% отталкиваются от близости учебного заведения к дому, 12% — от специализации школы, а 11% выбирают учителя, а не школу. Еще столько же (11%) доверяют отзывам от знакомых или из интернета, а 7% отдали ребенка в ту же школу, где учились сами.

*Репрезентативный опрос проведен СК "Росгосстрах" и банком "Открытие" в октябре 2022 года среди 1218 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ

ПАО СК "Росгосстрах" — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка "Открытие". На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года "Росгосстрах" отметил 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Последние комментарии

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Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

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