Платить телефоном по QR-коду Сбера теперь могут и клиенты Альфа-Банка

Клиенты банка смогут оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода через мобильное приложение Альфа-Банка.
Для этого нужно открыть приложение и навести камерой на код с логотипом "Плати QR" на кассе. Затем выбрать в приложении любую карту или оплатить со счета. С помощью QR-кодов пользователи могут оплатить покупку, даже если с собой нет наличных или карты или смартфон не поддерживает NFC.
Покупатели смогут определить, что в магазине можно совершать оплату по QR-коду, по специальной наклейке СберБанка с QR-кодом, размещенной на дверях или в кассовой зоне.
"Мы вместе с нашими партнерами развиваем масштабный проект, который сделает оплату товаров и услуг в разы удобнее для наших клиентов. Сбер и Альфа-Банк совместно продвигают бесконтактные типы оплаты и вместе работают над улучшением клиентского опыта, делая его удобнее. Кроме того, Сбер в партнерстве с другими игроками банковского рынка и электронной коммерции развивают платформу SberPay. Уверен, что оба направления в скором времени будут доступны на большинстве площадок по всей стране", — отметил директор дивизиона "Эквайринг" Сбербанка Дмитрий Малых.
К платежному решению Сбера "Плати QR" уже подключены Тинькофф Банк, Совкомбанк, Юмани. Оплата смартфоном по QR-коду доступна более чем в 800 тысяч торговых точках по всей стране, и это число все время увеличивается.
Одновременно с этим развивается быстрый метод оплаты на сайтах без ввода реквизитов — SberPay. Уже сейчас он доступен на 75 тысячах сайтов и приложений, более 8 млн россиян ежемесячно пользуется этим методом оплаты.
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?