АвтоВАЗ ведет переговоры о возможной крупноузловой сборке иномарок

Зарубежные автомобильные концерны обращались в АвтоВАЗ с предложением наладить крупноузловую сборку автомобилей их брендов, ведутся переговоры, сообщает ria.ru со ссылкой на президента автозавода Максима Соколова.

"Обращались. Мы ведем переговорный процесс и смотрим, насколько выгодно это будет для АвтоВАЗа и для российской автомобильной промышленности в целом", - сказал он, отвечая на вопрос, обращались ли иностранные автоконцерны с предложением наладить крупноузловую сборку автомобилей их брендов на мощностях тольяттинского завода.



