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Сбербанк запустил "СберПраво" в Самаре

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбербанк запустил в Самаре проект по предоставлению жителям города и области квалифицированной юридической помощи. В городских отделениях банка теперь можно оформить подписку на юридическое сопровождение и получать его в течение года.

Комплекс юридических услуг по подписке "СберПраво" распространяется на ситуации, которые регулируются в правовом поле. Самарцы смогут обращаться к юристам в любое время суток онлайн и по телефону, когда им нужно, например, оспорить постановление, уладить конфликт со страховой компанией или работодателем, взыскать неустойку за некачественные товары или услуги, развестись, взыскать алименты, проверить договор займа или объект недвижимости, получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, отсрочку по кредиту и во многих других случаях.

Пакет услуг, который предлагает самарцам Сбербанк, состоит не только из устных и письменных консультаций, но и включает составление и разъяснение документов, содействие в переговорах, обжалование штрафов, обзор изменений законодательства, составление налоговой декларации и другие услуги.

Игорь Кондрашов, вице-президент, директор правового департамента Сбербанка:

"Сбербанк создал юридический сервис "СберПраво", чтобы помощь квалифицированных юристов была доступна всем гражданам. Наши специалисты и адвокаты на связи 24/7 и помогают клиентам отстаивать свои интересы в самых важных жизненных ситуациях. Мы рады, что теперь сервис доступен и для жителей Самары".

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