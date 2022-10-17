Сбербанк запустил "СберПраво" в Самаре

Сбербанк запустил в Самаре проект по предоставлению жителям города и области квалифицированной юридической помощи. В городских отделениях банка теперь можно оформить подписку на юридическое сопровождение и получать его в течение года.
Комплекс юридических услуг по подписке "СберПраво" распространяется на ситуации, которые регулируются в правовом поле. Самарцы смогут обращаться к юристам в любое время суток онлайн и по телефону, когда им нужно, например, оспорить постановление, уладить конфликт со страховой компанией или работодателем, взыскать неустойку за некачественные товары или услуги, развестись, взыскать алименты, проверить договор займа или объект недвижимости, получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, отсрочку по кредиту и во многих других случаях.
Пакет услуг, который предлагает самарцам Сбербанк, состоит не только из устных и письменных консультаций, но и включает составление и разъяснение документов, содействие в переговорах, обжалование штрафов, обзор изменений законодательства, составление налоговой декларации и другие услуги.
Игорь Кондрашов, вице-президент, директор правового департамента Сбербанка:
"Сбербанк создал юридический сервис "СберПраво", чтобы помощь квалифицированных юристов была доступна всем гражданам. Наши специалисты и адвокаты на связи 24/7 и помогают клиентам отстаивать свои интересы в самых важных жизненных ситуациях. Мы рады, что теперь сервис доступен и для жителей Самары".
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?