ВТБ: объем выдач "семейной ипотеки" превысил 400 млрд рублей

ВТБ с момента запуска программы "семейной ипотеки" оформил по ней более 107 тысяч кредитов на 410 млрд рублей. По оценке экспертов банка, продление программы позволит поддержать большее количество российских семей в вопросе улучшения жилищных условий.

"ВТБ приветствует решение о продлении программы "семейной ипотеки", считая ее одной из наиболее востребованных среди российских заемщиков. В рамках общего повышения ставок на рынке сейчас очень важно сохранять льготные условия по госпрограммам, особенно — для социальных категорий населения. Дополнительно мы предлагали рассмотреть вопрос о снижении ставки по "семейной ипотеке" для квартир большой площади, чтобы снизить регулярный платеж, меньше тратить на переплату и больше — на развитие своей семьи. Застройщики при этом смогут планировать квартиры большей площади уже на этапе проектировки, обеспечивая клиентов качественным новым жильем", — прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

В ВТБ в рамках "семейной ипотеки" клиенты могут оформить кредит по ставке от 5,7% (от 4,7% — в ДФО). Первоначальный взнос составляет 15% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита может достигать 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей — в остальных регионах. На объекты ряда застройщиков доступно увеличение лимита до 30 и 15 млн рублей соответственно.

Клиенты, у которых 1 января по 31 декабря 2022 года родился третий и последующий ребенок, до конца 2022 года могут получить "семейную ипотеку" в ВТБ на специальных условиях — всего под 3%. Данные условия действуют при условии комплексного страхования на весь срок кредита и получении зарплаты на карту ВТБ хотя бы одним из родителей. Дополнительно банк предоставляет для всех детей в семье бесплатную страховку от онкологических заболеваний. Специальными условиями "семейной ипотеки" могут воспользоваться в том числе семьи, усыновившие ребенка в сроки, установленные госпрограммой. Проект реализуется в рамках новой стратегии развития ВТБ "семейного капитала", направленной на адресную поддержку населения.

Подать заявку на жилищный кредит ВТБ можно на сайте, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.