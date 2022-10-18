Гандбольная "Лада" обыграла "Балтийскую Зарю" - 36:21

В своем седьмом матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Тольятти "Лада" взяла верх над "Балтийской Зарей" из Санкт-Петербурга — 36:21 (16:9).

До седьмой минуты в счете наблюдалось равенство (3:3). Да и даже к 18-й тольяттинки вопреки отчетливым стараниям не имели крупного задела (10:8), а все голы хозяек поля почти поровну делили только три их бомбардира — Валерия Кирдяшева, Вероника Никитина и будущая обладательницы приза лучшей в составе волжанок Карина Сисенова. С других атакующих позиций "Лады" острота не исходила. А вот нашу оборону юркие соперницы, настроенные с бронзовыми медалистками суперлиги хорошенько потягаться, взламывали зачастую на "ура".

Во второй же части первой половины встречи дела у тольяттинок, встряхнувших стартовый состав, заметно пошли на поправку. Особенно в защите. За тринадцать с половиной минут они пропустили лишь один мяч в "рамку" Валентины Войтулевич, да и тот — с семиметровой точки. Сами же целых три пенальти загубили, однако к антракту довели свое преимущество до "плюс семи". К слову, задание от тренерского штаба волжанки имели — выиграть пятнадцать. Но успешная реализация этой конкретной установки после перерыва потребовала ввода самых свежих сил.

Лишь после того, как в середине тайма на площадке оказалась вся тольяттинская молодежь, заявленная в этот вечер (к Екатерине Терлецкой, поставившей точку в первой половине, примкнули выступающие пока почти исключительно за "Ладу-2" Дарья Милова, Алена Осипова и Алина Сокова), наставница волжанок Екатерина Маренникова стала, как она потом призналась, получать удовлетворение от воплощения предматчевых планов. Хотя один из них — пропустить не больше 18-ти мячей — реализовать так и не удалось. Зато была одержана пусть и не самая разудалая, но уже четвертая победа подряд.