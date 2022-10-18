РСХБ начал регистрировать ипотечные сделки, заверенные электронной подписью, c использованием мобильного приложения "Госключ"

Россельхозбанк зарегистрировал первые ипотечные сделки на собственной платформе Свое Жилье, оформление которым прошло с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в приложении "Госключ", которое входит в семейство приложений Госуслуг. Россельхозбанк стал первым российским банком, который реализует такой формат проведения ипотечных сделок в рамках совместного проекта с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
"Ипотечные сделки в Россельхозбанке становятся удобнее: большую часть процесса их оформления теперь можно пройти электронно, сэкономить время и силы, а значит быстрее въехать в новое долгожданное жилье. Вместе с широким пакетом ипотечных программ это позволяет каждому выбрать наиболее подходящий вариант покупки квартиры или дома при поддержке РСХБ", — отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.
Первая ипотечная сделка была зарегистрирована Калужским региональным филиалом Россельхозбанка. Клиент приобрел жилой дом с земельным участком. Он подписал договор купли-продажи, кредитный договор и заявление на государственную регистрацию права, направленные банком в мобильное приложение "Госключ". При этом участники сделки авторизовались на портале РСХБ Свое Жилье и соответствовали всем требованиям для формирования УКЭП в мобильном приложении "Госключ":
— имели учетную запись на портале "Госуслуги" со статусом "Подтвержденная";
— для идентификации личности использовали загранпаспорт нового образца (биометрический паспорт) и смартфон с NFC-модулем*.
"Россельхозбанк последовательно развивает свои цифровые площадки, в том числе платформу Свое Жилье. Мы интегрируем в систему новые сервисы, которые делают процесс подачи заявки, получения одобрения и регистрации ипотечного кредита более комфортным. Интеграция с приложением "Госключ", которую мы реализуем вместе с Минцифры России, стало логичным действием по совершенствованию сервиса. Мы будем продолжать работу над интерфейсом и возможностями платформы Свое Жилье", — отмечает директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.
"Госключ" — это приложение для подписания юридически значимых документов в электронном виде. В приложении можно бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную электронную подпись. Подробнее о технологии можно узнать на портале Госулсуг gosuslugi.ru/goskey.
* NFC-модуль — технология беспроводной передачи данных на малом расстоянии.
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?