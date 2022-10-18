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РСХБ начал регистрировать ипотечные сделки, заверенные электронной подписью, c использованием мобильного приложения "Госключ"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк зарегистрировал первые ипотечные сделки на собственной платформе Свое Жилье, оформление которым прошло с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в приложении "Госключ", которое входит в семейство приложений Госуслуг. Россельхозбанк стал первым российским банком, который реализует такой формат проведения ипотечных сделок в рамках совместного проекта с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Ипотечные сделки в Россельхозбанке становятся удобнее: большую часть процесса их оформления теперь можно пройти электронно, сэкономить время и силы, а значит быстрее въехать в новое долгожданное жилье. Вместе с широким пакетом ипотечных программ это позволяет каждому выбрать наиболее подходящий вариант покупки квартиры или дома при поддержке РСХБ", — отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Первая ипотечная сделка была зарегистрирована Калужским региональным филиалом Россельхозбанка. Клиент приобрел жилой дом с земельным участком. Он подписал договор купли-продажи, кредитный договор и заявление на государственную регистрацию права, направленные банком в мобильное приложение "Госключ". При этом участники сделки авторизовались на портале РСХБ Свое Жилье и соответствовали всем требованиям для формирования УКЭП в мобильном приложении "Госключ":

— имели учетную запись на портале "Госуслуги" со статусом "Подтвержденная";

— для идентификации личности использовали загранпаспорт нового образца (биометрический паспорт) и смартфон с NFC-модулем*.

"Россельхозбанк последовательно развивает свои цифровые площадки, в том числе платформу Свое Жилье. Мы интегрируем в систему новые сервисы, которые делают процесс подачи заявки, получения одобрения и регистрации ипотечного кредита более комфортным. Интеграция с приложением "Госключ", которую мы реализуем вместе с Минцифры России, стало логичным действием по совершенствованию сервиса. Мы будем продолжать работу над интерфейсом и возможностями платформы Свое Жилье", — отмечает директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

"Госключ" — это приложение для подписания юридически значимых документов в электронном виде. В приложении можно бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную электронную подпись. Подробнее о технологии можно узнать на портале Госулсуг gosuslugi.ru/goskey.

* NFC-модуль — технология беспроводной передачи данных на малом расстоянии.

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