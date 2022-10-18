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Владимир Путин поддержал самарский патриотический проект "Жены героев"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Азаров в ходе личной встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал главе государства о проекте "Жены героев" - фотовыставке, посвященной женщинам, чьи супруги сегодня защищают Родину.

Проект был инициирован женсоветом второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, который возглавляет Екатерина Колотовкина, и общественным культурно-социальным фондом "Звезда и Лира" при Доме офицеров Самарского гарнизона. Открытие фотовыставки состоялось в День окончания Второй мировой войны и было приурочено к 79-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Выставка экспонировалась на главной площади областной столицы, в дальнейшем с успехом проводится в муниципальных образованиях Самарской губернии. Так, сегодня проект начал свою работу в Жигулевске. В дальнейшем планируется организовать выставку в онлайн-режиме, чтобы объединить жен военнослужащих всей страны.

"Эту акцию провели женщины — жены офицеров и солдат. Они назвали ее "Жены героев". Владимир Владимирович, они захотели и провели фотовыставку на улицах Самары, женсовет второй гвардейской армии так решил. Конечно, они тем самым поддержали своих мужей, бойцов. Они сказали: "Пусть парни знают, и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна", — сообщил Дмитрий Азаров президенту, вручая фотоальбом с портретами жен военнослужащих, запечатленных в кителях своих супругов.

Глава Самарской области рассказал, что эта акция нашла отклик в других воинских подразделениях, зашагала по территории региона и дальше — за его пределы, вдохновляя всех тех, кто сегодня в тылу обеспечивает поддержку защитников Отечества.

Патриотический проект оценил глава государства. "Молодцы", — отметил он в адрес авторов проекта. Особенно президента тронули фотографии жены воина, на первой из которых она ожидает ребенка, а на второй — уже запечатлена с новорожденным малышом.

В Самарской области проводится ряд акций в поддержку специальной военной операции и Вооруженных Сил России. Неравнодушные жители региона объединились для помощи мобилизованным: они собирают и отправляют посылки, а вместе с ними - детские письма и открытки для военнослужащих, в которых звучат слова поддержки и веры в то, что победа будет за нами. Помощь и поддержку воинам, защищающим сегодня мир на Донбассе и нашу Родину, оказывают представители предприятий и бизнеса, общественных организаций, волонтеры.

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