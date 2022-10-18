Новикомбанк наградил победителей акции "Оплати по QR-коду"

Новикомбанк подвел итоги акции для розничных клиентов "Оплати по QR-коду" и наградил 13 самых активных участников из 11 городов России: от Ростова-на-Дону до Комсомольска-на-Амуре.

Новикомбанк подвел итоги акции "Оплати по QR-коду", которая проходила с 1 по 31 августа 2022 года. По условиям акции, клиентам банка необходимо было совершить операции в интернет-банке или мобильном приложении "Интер@ктив" с помощью QR-кода.

Для того чтобы выиграть приз, нужно было выполнить два условия — совершить операции на сумму не менее 100 рублей каждая, при этом общая сумма транзакций должна быть не менее 5 тыс. рублей. Победителей банк выбирал из числа тех, кто совершил наибольшее количество операций. По итогам акции 13 самых активных клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Тольятти, Новосибирска, Коврова, Таганрога, Улан-Удэ, Комсомольска-на-Амуре и Перми получили призы от Новикомбанка в размере по 30 тыс. рублей. Среди победителей сотрудники таких предприятий как ОДК-УМПО, КнААЗ им. Ю. А. Гагарина, АХК "Сухой", "Авиастар-СП", "Ковровский электромеханический завод", "ОДК-Пермские моторы" и другие.

"Новикомбанк постоянно проводит акции для того, чтобы популяризировать дистанционные каналы обслуживания. Сегодня клиенты имеют возможность проводить практически любые операции в приложении, а также запрашивать необходимые выписки и справки из банка, это действительно удобно и экономит время. Мы рады, что наши клиенты активно откликаются на наши акции, и нам приятно наградить самых активных из них", — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Используя каналы дистанционного обслуживания, клиенты Новикомбанка получают ряд важных преимуществ — выгодные тарифы на платежи и переводы, возможность оплачивать ЖКХ без комиссии, онлайн-чат с банком, а также возможность открывать и пополнять вклады на выгодных условиях. Кроме того, в приложении можно пополнять карты Новикомбанка с карт других банков без комиссий и оформлять заявки на кредитные продукты банка.