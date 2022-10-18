Президент России оценил вклад аграриев Самарской области в продовольственную безопасность страны

Во время встречи президента России Владимира Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, помимо развития экономики, инвестиционной составляющей и социальной сферы, обсуждался вопрос развития агропромышленного комплекса.

В этом году аграрии региона бьют рекорды. "Владимир Владимирович, у нас урожай, урожайность в этом году вообще рекордная за весь период - 33 центнера с одного гектара. Кстати, это второй рекорд за последние три года, для нашей зоны рискованного земледелия. Конечно, аграриям низкий поклон за их работу. 3,5 млн т зерновых, зернобобовых", - доложил президенту Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что выше результат был только в 1978 году. Но тогда и посевная площадь была гораздо больше.

"Сейчас города разрослись, промышленные зоны разрослись и посевные площади меньше, хотя мы каждый год по 25 тыс. га возвращаем в сельскохозяйственный оборот", - подчеркнул Дмитрий Азаров. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в этом году составила 2,2 млн га.

Достижения самарских аграриев во многом стали возможными благодаря федеральным и региональным мерам поддержки, которыми в полной мере пользуются сельхозтоваропроизводители Самарской области.

На высокие результаты урожайности и валового сбора зерна повлияли эффективные методы ведения хозяйства, увеличение количества внесенных удобрений, качественный семенной материал и обновление машинно-тракторного парка.

"Обновили сельхозтехнику - около двух тысяч единиц новой техники за четыре года, в том числе зерноуборочных комбайнов. Это позволяет нам в оптимальные сроки и сеять, и убирать урожай. Конечно, это было бы невозможно без такого задела по машинно-техническому парку", - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.