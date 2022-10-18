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ВТБ снижает минимальную ставку по кредитам наличными

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ снизил минимальную ставку по кредитам наличными на 1 п. п. Клиенты банка могут получить средства на кредит или рефинансирование по ставке от 4,4% при подаче заявки онлайн и оформлении страхования. На первом этапе предложение действует до конца октября.

Максимальный срок кредита наличными в ВТБ составляет 7 лет, максимальная сумма — до 7 млн рублей. Одобрение заявки, поданной на сайте или в мобильном приложении банка, занимает 2 минуты. Если сумма кредита не превышает 300 тыс. рублей, для его оформления потребуется только паспорт. Получить средства клиент может в отделении ВТБ или на свой счёт.

Рефинансировать в ВТБ можно любые кредиты, полученные не менее трех месяцев назад. На ближайшее время ставка по продукту на сумму от 30 тыс. до 7 млн рублей составит от 4,4% с учетом дисконта при подаче заявки онлайн и оформления страхования. Получить кредит можно на срок от 6 до 84 месяцев. Подача заявки доступна на сайте банка, а также через кол-центр и в офисах ВТБ.

ВТБ — один из лидеров российского рынка кредитования наличными. За девять месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили более 750 тыс. кредитов наличными на 461 млрд рублей. За последние три месяца банк запустил экспресс-кредитование, а также снизил количество документов, необходимых для получения займа до 1,5 млн рублей.

Максимально возможная сумма займа, оформленного по паспорту, увеличилась до 300 тысяч рублей. С начала октября клиентам, не являющимся зарплатными клиентами банка, достаточно только паспорта и справки о доходах, чтобы оформить кредит до 1,5 млн рублей.

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