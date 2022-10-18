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ВТБ: около 10% заемщиков оформляют ипотеку с целью инвестиций

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Около 10% клиентов ВТБ получили жилищный кредит с целью инвестирования средств в недвижимость. Данные опроса, проведенного среди заемщиков банка, представил в преддверии Международного жилищного конгресса в Москве вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

В рамках исследования ВТБ выяснил, что большинство ипотечных заемщиков оформляют кредиты с целью дальнейшего проживания в приобретенном объекте недвижимости. Такой ответ на вопрос специалистов банка высказали 88% заемщиков банка. Остальные клиенты купили объект для его дальнейшей сдачи в аренду.

"Ипотека сегодня — один из основных финансовых инструментов, который позволяет клиентам улучшить свои жилищные условия. Мы выяснили, что абсолютное большинство заёмщиков приобретают объекты в кредит с целью дальнейшего проживания. Несмотря на повышение ставок в текущих условиях, их уровень остается комфортным для заемщиков, а в рамках госпрограмм ставки остаются на неизменно низких значениях уже несколько лет подряд. Льготные ценовые параметры и далее поддержат спрос на рынке ипотеки, который в этом году может достигнуть объема продаж примерно в 4,4 трлн рублей в случае отсутствия резких колебаний", — сказал Евгений Дячкин.

Он добавил, что для большинства заёмщиков стимулом для оформления жилищного кредита является низкая ставка. О своей готовности оформить ипотеку в случае снижения ценовых параметров заявил каждый второй опрошенный клиент. Ещё 10% заёмщиков готовы приобрести объект в случае более насыщенного рынка достойных предложений.

ВТБ является одним из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. За январь–сентябрь 2022 года в целом по стране банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. В начале осени клиенты ВТБ чаще всего оформляли ипотеку в Москве (23,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (8 млрд) и Краснодаре (5,4 млрд). Средний чек составил примерно 4,6 млн рублей.

Основная доля продаж в сентябре пришлась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период банк провел более 60% сделок. На первичном рынке ВТБ оформил примерно каждую третью ипотеку. Оставшаяся доля выдач пришлась на программу рефинансирования.

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