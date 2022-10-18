"РТК-Солар": в 2022 г. число DDoS-атак на сайты АВТОВАЗа выросло в 18 раз

В 2022 г. количество атак на онлайн-ресурсы АВТОВАЗа выросло почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. При этом число DDoS-атак увеличилось в 18 раз — отмечают специалисты компании "РТК-Солар", которая обеспечивает киберзащиту сайта lada.ru и субдоменов дилерской сети АВТОВАЗ. Безопасность онлайн-ресурсов реализуется с помощью сервиса Web Application Firewall (WAF) экосистемы Solar MSS.
Сервис WAF обеспечивает защиту веб-приложений АВТОВАЗ от атак уровня L7 (DDoS и атак из списка OWASP Top 10). Если в январе–сентябре 2021 г. с его помощью было выявлено и заблокировано порядка 45 тысяч DDoS-атак, то в 2022 — уже 811 тысяч. Общее же количество атак средней и высокой критичности выросло с 350 до 935 тысяч.
"Сервисная модель доказала свою экономическую и практическую целесообразность: мы обеспечили комплексную защиту корпоративных веб-сервисов, снизили издержки на оборудование и разгрузили собственную ИБ-службу. При этом коллеги из "РТК-Солар" проявили готовность адаптировать профили защиты под достаточно большой пул наших приложений, а само подключение не потребовало серьезных изменений на уровне инфраструктуры", — отметил Тимур Яруллин, начальник отдела безопасности информационных систем и технологий компании АВТОВАЗ.
ИБ-служба АВТОВАЗа еженедельно получает отчеты о работе сервиса, а также может в реальном времени отслеживать требуемые показатели через личный кабинет. При этом сервисная модель оказалась выгоднее собственного аналогичного решения.
Сервис WAF реализован в виде катастрофоустойчивого кластера, размещенного в облачной платформе "Ростелеком". Эксплуатацию решения осуществляют специалисты центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Время реакции службы техподдержки составляет не более 30 минут.
Подключение веб-ресурсов АВТОВАЗа к сервису проводилось в несколько этапов. В первую очередь была реализована защита сайта lada.ru. Для этого на стороне сервис-провайдера была развернута виртуальная сетевая инфраструктура достаточной мощности и настроена маршрутизация трафика через облачную платформу "Ростелеком". На следующем этапе сервис работал в режиме обучения: специалисты сервис-провайдера совместно с заказчиком анализировали входящий трафик и настраивали правила блокировки вредоносной активности. После тестирования сервис переведен в режим активной фильтрации. Следующим шагом стало масштабирование решения на другие веб-приложения АВТОВАЗ.
"Сегодня более 70% вторжений за ИТ-периметр организаций связано с веб-уязвимостями. Применение WAF позволяет обнаружить и блокировать атаки на веб-приложения, которые пропускают традиционные межсетевые экраны и системы обнаружения вторжений. Но любой WAF требует правильной настройки и постоянного обновления сигнатур, а для этого нужны круглосуточный мониторинг инцидентов и экспертиза нескольких специалистов по кибербезопасности. Предложение от крупного сервис-провайдера позволяет компаниям решить этот вопрос максимально эффективно и быстро, поддерживая требуемую для бизнеса скорость изменений", — подчеркнул Константин Каманин, директор по развитию продуктового портфеля Solar MSS компании "Ростелеком-Солар".
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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