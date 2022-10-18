16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Открытие" повысил доходность по вкладам Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти В августе деловая активность восстановилась до показателей начала года ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым Важный шаг в развитии своего дела: зачем открывать расчетный счет в банке

Банки Финансы

ВТБ запустил конвертер бонусов в рубли

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Клиентам ВТБ стал доступен перевод мультибонусов в рубли. Новым сервисом смогут воспользоваться все участники программы лояльности банка и зачислять конвертированные бонусы на банковскую карту.

Чтобы обменять накопленные мультибонусы на рубли, клиентам ВТБ достаточно зайти в приложение программы лояльности и в разделе "Баланс" указать количество бонусов, которую нужно зачислить на карту по курсу 0,85 рубля за 1 бонус. Конвертировать можно любое количество бонусов начиная с одного.

Новый сервис доступен всем зарегистрированным участникам программы лояльности ВТБ, в том числе и тем, кто пока не перешел на обновленные условия.

"В мае клиентам ВТБ стала доступна единая система начисления мультибонусов: участники обновленной программы лояльности сейчас получают повышенный кешбэк при оплате покупок в популярных категориях. Это позволило упростить и упорядочить систему накопления вознаграждений, которые обменивались на товары и услуги в каталоге программы. Сегодня мы сделали еще один шаг навстречу клиенту в части распоряжения этими накоплениями — теперь бонусы можно зачислить на карту буквально в несколько кликов и потратить их по своему усмотрению", — отметил Роман Синенко, начальник управления "Программы лояльности" ВТБ.

Участники обновленной программы лояльности в зависимости от пакета услуг получают кешбэк от 2% до 4% за оплату покупок картой в супермаркетах, ресторанах и транспорте либо магазинах одежды. Дополнительное вознаграждение — 0,5% к основному проценту — банк начисляет зарплатным клиентам. Всего с начала года клиенты банка накопили свыше 3 млрд мультибонусов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6