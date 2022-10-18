ВТБ запустил конвертер бонусов в рубли

Клиентам ВТБ стал доступен перевод мультибонусов в рубли. Новым сервисом смогут воспользоваться все участники программы лояльности банка и зачислять конвертированные бонусы на банковскую карту.
Чтобы обменять накопленные мультибонусы на рубли, клиентам ВТБ достаточно зайти в приложение программы лояльности и в разделе "Баланс" указать количество бонусов, которую нужно зачислить на карту по курсу 0,85 рубля за 1 бонус. Конвертировать можно любое количество бонусов начиная с одного.
Новый сервис доступен всем зарегистрированным участникам программы лояльности ВТБ, в том числе и тем, кто пока не перешел на обновленные условия.
"В мае клиентам ВТБ стала доступна единая система начисления мультибонусов: участники обновленной программы лояльности сейчас получают повышенный кешбэк при оплате покупок в популярных категориях. Это позволило упростить и упорядочить систему накопления вознаграждений, которые обменивались на товары и услуги в каталоге программы. Сегодня мы сделали еще один шаг навстречу клиенту в части распоряжения этими накоплениями — теперь бонусы можно зачислить на карту буквально в несколько кликов и потратить их по своему усмотрению", — отметил Роман Синенко, начальник управления "Программы лояльности" ВТБ.
Участники обновленной программы лояльности в зависимости от пакета услуг получают кешбэк от 2% до 4% за оплату покупок картой в супермаркетах, ресторанах и транспорте либо магазинах одежды. Дополнительное вознаграждение — 0,5% к основному проценту — банк начисляет зарплатным клиентам. Всего с начала года клиенты банка накопили свыше 3 млрд мультибонусов.
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?