В правительстве региона обсудили вопросы исполнения бюджета и меры поддержки мобилизованных

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований.

Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, ход реализации национальных проектов, вопросы исполнения бюджета, готовность муниципальных и дорожных служб к первым снегопадам, меры поддержки мобилизованных граждан и их семей, итоги реализации стратегии цифровой трансформации Самарской области и другие темы.

Об итогах исполнения бюджета Самарской области за девять месяцев текущего года доложил министр управления финансами Андрей Прямилов. По состоянию на начало октября объем бюджетных расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью, cоставляет 332444 млн руб., 237920 млн составляют средства областного бюджета, 94524 млн руб. - безвозмездные поступления федеральных ресурсов.

Общие расходы бюджета составили 203603 миллиона рублей, или 61,2% от годового плана. Из них более 148 млрд - исполнение расходов из областных поступлений, что составляет 62,3% от всех расходов областного бюджета. Это более чем на 30% выше значений прошлого года.

Виктор Кудряшов поручил главам министерств, всем главным распорядителям бюджетных средств держать под строгим контролем вопросы исполнения главного финансового документа.

"Осталось немногим более двух месяцев до конца года, и мы должны завершить основные виды работ, закупки, мероприятия, которые финансируются за счет регионального и федерального бюджета. Сегодня мы идем темпами выше, чем в прошлом году, потому что и объем бюджета больше. Мы находимся в условиях конкуренции с другими регионами, конкурируем за доверие федерального центра. Средства перераспределяются от других регионов, которые отказываются от денег или не могут выполнить поставленные задачи. Кроме того, на федеральном уровне есть практика опережающего финансирования инфраструктурных проектов. Исполнение нашим регионом своих обязательств обеспечивает доверие федерального центра и позволяет привлекать дополнительные ресурсы", - подчеркнул председатель областного правительства.

Одной из ключевых стала тема поддержки семей мобилизованных, участвующих в специальной военной операции. Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева доложила, что основным принципом работы с членами семей защитников служит индивидуальный подход к каждой семье, выявление и отработка их нужд. Чтобы близкие мобилизованных имели возможность лично задать свои вопросы, с семьями проводятся коллективные и индивидуальные встречи.

По линии министерства социально-демографической политики отрабатывают обращения членов семей бойцов по мерам социальной поддержки, материальной помощи, по бесплатному надомному обслуживанию, медицинским услугам, освобождению от оплаты за содержание детей в детских садах и школьное питание.

Продолжаются консультации с банками по вопросам отсрочки платежей по кредитам (кредитным каникулам), предоставляемым в соответствии с федеральным законом №377-ФЗ от 07.10.2022.

Осуществляются выплаты в размере 50 тыс. руб., введенные по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Об адресной работе с семьями защитников доложили главы Красноярского, Кинель-Черкасского районов и городского округа Кинель. Все они лично встречаются с родными и близкими защитников и непосредственно от них узнают о проблемах и пожеланиях.