Дети самарцев-участников СВО будут освобождены от платы за детский сад и школьное питание

Во вторник, 18 октября, губернатор Дмитрий Азаров в Москве после встречи с президентом страны Владимиром Путиным провел заседание правительства Самарской области в режиме видеоконференцсвязи.
Главной темой для обсуждения стала поддержка семей военнослужащих и внесение изменений в постановление областного правительства, согласно которым льготы - освобождение от оплаты детского сада для дошкольников и питания для учащихся школ - получат семьи всех военнослужащих, защищающих Отечество в зоне специальной военной операции.
"Нам нужно найти верные подходы и формулировки, чтобы эти меры поддержки касались не только граждан, мобилизованных по указу президента, но всех семей-участников специальной военной операции, наших воинов, наших защитников. Знаю, что правительство нашло необходимые подходы для правильного обеспечения и регулирования этих мер поддержки", - отметил губернатор в начале обсуждения.
Напомним, ранее губернатор принял решение о дополнительной поддержке семей военнослужащих Самарской области в части освобождения от платы за детский сад и питание для школьников. Тогда глава региона подчеркнул, что круг получателей льготы не должен быть ограничен семьями военнослужащих, призванных в ряды ВС РФ в соответствии с указом президента России о частичной мобилизации, а распространяться на всех военных, которые сражаются в зоне СВО.
"Мы это обещали военнослужащим, их семьям. Мы понимали, что ни в коем случае не можем допустить несправедливость, когда кадровые офицеры, контрактники, находящиеся в зоне специальной военной операции, и их семьи, не получат поддержку. Мы нашли вариант, когда одинаковые меры поддержки будут предоставлены и семьям военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции уже с весны текущего года, и семьям тех, кто отправляется туда в соответствии с указом президента о частичной мобилизации, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Семьи всех наших земляков, участвующих в специальной военной операции, получат такие меры поддержки".
По словам министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, общий объем финансирования этих мер поддержки в текущем году составит 43,8 млн рублей. Все средства будут компенсированы образовательным учреждениям из регионального бюджета.
Не дожидаясь решения о внесении изменений в постановление Правительства, уже была начала работа по выявлению таких семей. На текущий момент в образовательные организации региона было представлено 1951 заявление об освобождении от родительской платы в детском саду и постановке на горячее питание учеников 5-11 классов (напомним, учащиеся начальной школы обеспечиваются горячими завтраками благодаря решению президента страны).
"Мы продолжаем вместе с муниципалитетами работать с социальными паспортами и не ждем обращения родителей, когда кто-то придет. Если видим, что есть потребности, и есть семьи с детьми, мы их обзваниваем и работаем индивидуально с каждым", — сообщил министр образования и науки региона.
Решение о внесении изменений в постановление правительства, а также порядок предоставления субсидий и перечень лиц, которым будет предоставлена данная мера поддержки, были утверждены членами регионального кабмина единогласно.
Глава Самарской области поручил председателю областного правительства Виктору Кудряшову и министру науки и образования региона Виктору Акопьяну держать на контроле исполнение решений в четком взаимодействии с директорами образовательных учреждений и главами муниципальных образований.
"Нужно как можно быстрее оформить все необходимые документы, ни в коем случае не допустить взимания платы. Ответственность здесь большая", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Содействие в разъяснении принятого решения будут оказывать представители депутатского корпуса.
"Депутаты губернской думы находятся в постоянном контакте с жителями региона. Надеюсь, они включатся в разъяснительную работу, обеспечат исполнение принятого сегодня решения без каких-то сложностей для всех семей военнослужащих", - обратился Дмитрий Азаров к председателю Самарской губернской думы Геннадию Котельникову.
"Через неделю состоится заседание Самарской губернской думы, мы обязательно этот вопрос обсудим и дадим ему ход", - заверил главу региона Геннадий Котельников.
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